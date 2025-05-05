Lebihi Target, Transaksi PEVS 2025 Diklaim Tembus Rp900 Miliar

JAKARTA - Pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, diklaim melebihi target transaksi. Jumlah itu didapat hanya dari 5 hari penyelenggaraan yakni pada 29 April - 3 Mei.

1. PEVS Ajang Promosi dan Edukasi

Diketahui, PEVS 2025 memasang target transaksi sebesar Rp400 miliar, dengan gelaran selama 6 hari, pada 29 April sampai 4 Mei. Angka tersebut merupakan pencapaian tahun lalu yang juga menjadi target transaksi tahun ini.

Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, mengatakan PEVS 2025 tak hanya sekadar ajang promosi kendaraan listrik, tapi juga edukasi untuk masyarakat luas. Itu karena saat ini masih banyak yang ragu dengan kendaraan listrik.

PEVS 2025 (Fadli Ramadan)

"Seperti yang kita harapkan bahwa ini sebuah ajang promosi, semua tadi telah terwadahi dan semuanya bisa menunjukkan masing-masing dengan baik. Hal ini tentu bagian dari menarik para pendatang untuk hadir di sini," kata Moeldoko di Jakarta, belum lama ini.

Sebagai informasi, PEVS 2025 diikuti lebih dari 130 peserta dari brand roda empat, roda dua, roda tiga, hingga kendaraan komersial. Industri pendukung juga ikut meramaikan ajang ini demi memperlihatkan ekosistem kendaraan listrik.

2. Transaksi Rp900 Miliar

"Kedua sebagai ajang transaksi. Ada kenaikan. Tadinya target kita di atas Rp400 miliar, tapi alhamdulillah sekarang ini Rp912 miliar," ungkap Moeldoko.