Misi Artemis 2 NASA Bakal Bawa Satelit Kubus Pemantau Radiasi Kosmik Korsel

JAKARTA - NASA dan Badan Antariksa Korea Selatan (KASA) resmi menjalin kemitraan, yang membuat KASA ikut serta dalam misi peluncuran Artemis 2. Nantinya, misi Artemis 2 akan membawa satelit kecil berbentuk kubus milik Korea Selatan.

Melansir The Korea Times, satelit bernama K-RadCube buatan Korea, akan dipasang pada adaptor panggung Orion, yang terletak di antara roket Space Launch System (SLS) dan wahana antariksa Orion yang berawak.

Satelit seberat 19 kilogram itu akan memantau radiasi kosmik dan menganalisis dampaknya terhadap astronot saat melintasi sabuk radiasi Van Allen, yang terletak lebih dari 1.000 kilometer di atas Bumi.

Institut Sains Astronomi dan Antariksa Korea memimpin proyek pengembangan satelit, bekerja sama dengan perusahaan rintisan antariksa Korea, Nara Space Technology Inc.

Perjanjian ini juga membahas persiapan peluncuran, peluncuran, operasi penerbangan, hingga pembuangan yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Melalui kemitraan ini, baik KASA maupun NASA berharap dapat memanfaatkan data ilmiah yang dikumpulkan.

NASA tidak hanya menyertakan satelit Korea Selatan dalam wahana peluncuran, tapi juga menyediakan lingkungan on-board dengan antarmuka yang disesuaikan. Rencananya, KASA akan menyerahkan K-RadCube setelah pengembangan dan sertifikasinya diselesaikan pada Juli 2025.