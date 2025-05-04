Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bak Film Fiksi, Peneliti Klaim Sukses Ciptakan Bom Lubang Hitam Pertama di Dunia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |18:29 WIB
Bak Film Fiksi, Peneliti Klaim Sukses Ciptakan Bom Lubang Hitam Pertama di Dunia
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Para fisikawan mengatakan mereka telah menciptakan "bom lubang hitam" yang pertama — sebuah konsep yang kedengarannya menakutkan dan muncul sejak akhir tahun 1960-an, tetapi, nyata ini hanya berfungsi sebagai sekadar bukti konsep yang tidak berbahaya.

Seperti dilaporkan New Scientist, idenya adalah untuk meningkatkan energi dengan lubang hitam, lalu menjebaknya dengan cermin hingga terjadi ledakan. Akan tetapi, apa yang diciptakan tim di laboratorium adalah pengujian yang tidak berbahaya, tanpa lubang hitam sungguhan yang dapat menghisap planet ini hingga musnah.

Dan alih-alih mencari cara untuk memusnahkan peradaban alien musuh dari peta, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana lubang hitam menyeret dan mempercepat struktur ruang-waktu di sekitarnya, sebuah fenomena yang pertama kali diteorikan oleh fisikawan Roger Penrose pada tahun 1969.

Pada 1971, fisikawan Belarusia Yakov Zel'dovich menemukan sistem pemintalan untuk menyelidiki apakah energi rotasi lubang hitam dapat diekstraksi dengan memanfaatkan kondisi ekstrem di dalamnya tanpa melanggar hukum kekekalan energi. Pada skala lubang hitam nyata yang berjarak tahun cahaya, energi yang dihasilkan dan dilepaskan bisa sebesar supernova, menurut teori yang ada.

Dalam percobaan terbaru, yang dirinci dalam draf makalah yang menunggu tinjauan sejawat, rekan penulis dan profesor fisika Universitas Southampton Hendrik Ulbricht dan rekan-rekannya menyelidiki "efek Zel'dovich," menggunakan cermin silinder untuk memperkuat energi dan menciptakan lingkaran umpan balik positif.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180745//viral-EbF5_large.jpg
Viral! Kasus Perselingkuhan Julia Prastini Dijadikan Bahan Penelitian Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179604//ilustrasi-VFGt_large.jpg
Penelitian Simulasikan Perilaku Manusia saat Kiamat, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178493//jalan_kaki-Tjkc_large.jpg
Indonesia Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Padahal Masuk Pilar Body Investment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/16/3176660//ilustrasi-abQg_large.jpg
Peneliti China Kembangkan Chip Memori Setipis Atom, Lampaui Kinerja Silikon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/16/3175533//tiga_ilmuwan_menerima_nobel_kimia_2025_atas_penemuan_material_baru-rStm_large.jpg
Ciptakan Material Pemanen Air dari Udara Gurun, 3 Ilmuwan Dianugerahi Nobel Kimia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/16/3175253//nobel_prize_physics_2025-aNmB_large.jpg
3 Ilmuwan Raih Hadiah Nobel atas Penelitian Fisika Kuantum yang Berlangsung
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement