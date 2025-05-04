Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jajal Fitur RoadSync di Honda PCX 160, Bisa Pasang Peta sampai Balas Pesan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |14:40 WIB
Fitur RoadSync membuat perjalanan dengan Honda PCX 160 lebih mudah dan nyaman.
JAKARTA - Honda PCX 160 dibekali sejumlah fitur baru, termasuk RoadSync, yang hadir pada lini model motor gede (moge) Honda. Fitur RoadSync memberi dukungan konektivitas sehingga pengendara lebih mudah dan nyaman saat berkendara, terutama dalam jarak jauh.

Fitur RoadSync memungkinkan pengendara untuk mengakses fitur-fitur smartphone di motor, mulai dari navigasi, panggilan, pesan, musik, hingga map tanpa perlu menyentuh smartphone. Sistem ini berfungsi melalui koneksi Bluetooth antara smartphone dan sepeda motor menggunakan aplikasi RoadSync.

Penggunaan intercom juga mempermudah pengoperasian fitur ini karena bisa melalui perintah suara.

Beberapa media mendapat kesempatan untuk menjajal langsung fitur tersebut menggunakan Honda PCX 160. Uji coba ini dilakukan dengan melakukan perjalanan antara Wahana Ritel Ciputat, Tangerang Selatan, menuju Teras Gadog, Bogor, Jawa Barat, dengan jarak sekira 60 km.

"Ini menjadi bagian dari strategi Main Dealer untuk memperkenalkan salah satu line up terbaik di kelasnya saat ini. Apalagi fitur navigasi dari Honda RoadSync bisa kasih petunjuk arah langsung hanya dengan melalui instruksi suara. Praktis dan aman," ujar Andra Friandana, Division Head of Marketing Planning & Analyst PT Wahana Makmur Sejati, di Ciputat, Sabtu (3/5/2025).

Penggunaan fitur RoadSync, perjalanan menuju lokasi yang belum diketahui menjadi lebih mudah karena bisa mengaktifkan peta jalan yang akan ditampilkan pada layar speedometer. Di layar akan diberikan petunjuk arah jalur yang harus dilalui.

 

Halaman:
1 2
      
