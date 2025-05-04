Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

2 Motor Listrik Can-Am Meluncur, Seharga Innova Zenix

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |07:20 WIB
2 Motor Listrik Can-Am Meluncur, Seharga Innova Zenix
2 Motor Listrik Can-Am Meluncur, Seharga Innova Zenix (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Brand asal Kanada, Can-Am meluncurkan 2 motor listrik sekaligus, yaitu Can-Am Origin dan Pulse. Motor tersebut dibanderol dengan harga Rp400 jutaan. 

1. Motor Listrik Can-Am 

Motor sport listrik itu hadir di Indonesia lewat Sea-Doo Can-Am Indonesia selaku distributor.

"Kami bangga dapat membawa Can-Am Pulse dan Origin 2025 ke Indonesia, yang tidak hanya menjadi simbol gaya hidup baru, tetapi juga mewakili komitmen kami untuk membangun ekosistem kendaraan listrik terbaik di kelasnya di Tanah Air,” ujar Managing Director Sea-Doo Can-Am Indonesia, Ade Christian, saat peluncuran di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Motor listrik Can Am Origin (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Motor listrik Can Am Origin (Okezone/Erha A Ramadhoni)

2. Spesifikasi 2 Motor Listrik Can-Am

Kedua motor listrik dilengkapi dapur pacu baru Rotax E-Power. Motor sport ini dirancang untuk penggemar kendaraan ramah lingkungan dengan akselerasi yang cocok untuk perkotaan dan offroad.

Can-Am Origin dan Pulse menggendong mesin yang sama. Bedanya, Origin cocok untuk penggunaan offroad, sedangkan Pulse cocok untuk mobilitas perkotaan.

Kedua motor ini memiliki tenaga torsi hingga 72 Nm pada 4.600 RPM. Motor listriknya dapat menghasilkan tenaga 47 dk dengan kecepatan maksimal hingga 129 km per jam. 

Namun, Can-Am Pulse dapat berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam waktu 3,8 detik. Sementara Can-Am Origin sedikit lebih lama yakni 4,3 detik.

Can-Am Pulse dan Origin dilengkapi baterai 8,9 kWh yang tahan lama. Baterai itu telah diuji dalam kondisi panas gurun yang terik serta suhu rendah di musim dingin. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181552/motor_listrik_alva_n3_di_pameran_eicma_milan_italia-4qL3_large.jpg
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902/motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/15/3169358/motor_listrik-Uflk_large.jpg
Subsidi Motor Listrik Dinilai Lebih Baik Dialihkan ke Angkutan Umum
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement