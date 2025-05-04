2 Motor Listrik Can-Am Meluncur, Seharga Innova Zenix

JAKARTA - Brand asal Kanada, Can-Am meluncurkan 2 motor listrik sekaligus, yaitu Can-Am Origin dan Pulse. Motor tersebut dibanderol dengan harga Rp400 jutaan.

1. Motor Listrik Can-Am

Motor sport listrik itu hadir di Indonesia lewat Sea-Doo Can-Am Indonesia selaku distributor.

"Kami bangga dapat membawa Can-Am Pulse dan Origin 2025 ke Indonesia, yang tidak hanya menjadi simbol gaya hidup baru, tetapi juga mewakili komitmen kami untuk membangun ekosistem kendaraan listrik terbaik di kelasnya di Tanah Air,” ujar Managing Director Sea-Doo Can-Am Indonesia, Ade Christian, saat peluncuran di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Motor listrik Can Am Origin (Okezone/Erha A Ramadhoni)

2. Spesifikasi 2 Motor Listrik Can-Am

Kedua motor listrik dilengkapi dapur pacu baru Rotax E-Power. Motor sport ini dirancang untuk penggemar kendaraan ramah lingkungan dengan akselerasi yang cocok untuk perkotaan dan offroad.

Can-Am Origin dan Pulse menggendong mesin yang sama. Bedanya, Origin cocok untuk penggunaan offroad, sedangkan Pulse cocok untuk mobilitas perkotaan.

Kedua motor ini memiliki tenaga torsi hingga 72 Nm pada 4.600 RPM. Motor listriknya dapat menghasilkan tenaga 47 dk dengan kecepatan maksimal hingga 129 km per jam.

Namun, Can-Am Pulse dapat berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam waktu 3,8 detik. Sementara Can-Am Origin sedikit lebih lama yakni 4,3 detik.

Can-Am Pulse dan Origin dilengkapi baterai 8,9 kWh yang tahan lama. Baterai itu telah diuji dalam kondisi panas gurun yang terik serta suhu rendah di musim dingin.