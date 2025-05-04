Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BMW i5 Touring Jadi Mobil Termahal yang Dijual di PEVS 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |21:00 WIB
BMW i5 Touring Jadi Mobil Termahal yang Dijual di PEVS 2025
BMW i5 Touring di PEVS 2025.
A
A
A

JAKARTA - Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 29 April - 4 Mei menampilkan jajaran brand kendaraan listrik. Salah satu brand yang ikut serta adalah BMW, yang membawa tiga model mobil listrik untuk dipamerkan kepada pengunjung.

Tak tanggung-tanggung, salah satu model yang dibawa BMW adalah mobil listrik termahal di ajang PES 2025.

Berlokasi di Hall B3, BMW membawa iX, i4, dan i5 Touring, yang merupakan sebagian lini model mobil listrik mereka di Indonesia. BMW i5 Touring menjadi mobil listrik termahal yang dijual di PEVS 2025.

Sebagai informasi, BMW i5 Touring dijual dengan harga Rp2,2 miliar off the road. Artinya, konsumen harus membayar lebih besar untuk mendapatkan legalitas atau surat-surat yang disesuaikan dengan pajak daerah.

BMW i5 Touring mengusung desain station wagon yang membuat tampilannya semakin kalcer. Terlebih, BMW Indonesia membawa mobil ini dengan menambahkan roofbox model slim yang membuat tampilannya semakin menarik.

BMW i5 Touring di PEVS 2025.

Mobil asal Jerman ini memiliki dimensi dengan ukuran panjang 5.060 mm, lebar 1.900 mm, dan tinggi 1.515 mm. Ukuran tersebut cocok digunakan untuk bepergian jarak jauh sesuai dengan kondisi jalan di Indonesia.

BMW i5 Touring memiliki kokpit berdesain progresif yang berfokus pada pengemudi, dengan BMW Curved Display yang terdiri dari Information Display 12,3 inci dan Control Display 14,9 inci

 

Halaman:
1 2
      
