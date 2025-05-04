Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lamborghini Revuelto Seharga Rp10 Miliar Kecelakaan di Tol Jombang, Ini Spesifikasinya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |19:29 WIB
Lamborghini Revuelto Seharga Rp10 Miliar Kecelakaan di Tol Jombang, Ini Spesifikasinya
Lamborghini Revuelto. (Foto: Lamborghini)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah kecelakaan mengerikan yang melibatkan supercar Lamborghini dan Suzuki Ignis terjadi di Jalan Tol Jombang-Mojokerto KM 687B. Dalam peristiwa itu, Lamborghini yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi menabrak Suzuki Ignis menyebabkan benturan keras sehingga kedua kendaraan ringsek.

Dikatakan bahwa Lamborghini yang berisikan laki-laki dan perempuan dipacu dengan kecepatan 120 km/jam saat menghantam Ignis yang juga tengah melaju kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden mengerikan tersebut.

Menurut laporan, Lamborghini berwarna hijau terang itu merupakan tipe Revuelto, yang pertama kali diproduksi massal pada paruh kedua 2023. Mobil ini dibanderol dengan harga USD608.358 atau setara Rp10 miliaran, yang jika masuk ke Indonesia bisa mencapai Rp20 miliar ditambah instrumen pajak.

Lamborghini Revuelto merupakan produk terbaru dari produsen tersebut. Supercar ini merupakan penerus dari pengguna mesin V12 yang sebelumnya dipakai pada Miura, Countach Diablo, Murcielago, dan Aventador.

Revuelto juga menjadi babak baru bagi Lamborghini dalam menyambut era elektrifikasi. Sebab, mobil tersebut sudah disematkan teknologi PHEV (plug-in hybrid). Tapi, ini tidak menghilangkan performa buas yang menjadi ciri khasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/52/3164115//rolls_royce-PTSt_large.jpg
Kisah Pelukis Garis-Garis Halus di Mobil Rolls-Royce, Dibayar Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/52/3163873//kecelakaan_lamborghini_di_tol_kunciran-FTuV_large.jpg
Viral Kecelakaan Lamborghini di Tol Kunciran, Kemudikan Supercar Harus Bisa Kendalikan Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163776//viral-I4dE_large.jpg
Polisi Akan Periksa Crazy Rich Pemilik Lamborghini yang Ngebut di Tol Kunciran hingga Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163712//kecelakaan-7fhF_large.jpg
Ngebut di Tol Kunciran, Supercar Lamborghini Tabrakan hingga Ringsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/52/3161120//helikopter-kWEm_large.jpg
Segini Harga Helikopter Pribadi serta Biaya Perawatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/52/3152995//lamborghini_huracan_yang_dikendarai_diogo_jota_mengalami_kecelakaan_di_spanyol-pAHg_large.jpg
5 Kecelakaan Lamborghini Paling Disorot Selain Diogo Jota, Salah Satunya di Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement