Lamborghini Revuelto Seharga Rp10 Miliar Kecelakaan di Tol Jombang, Ini Spesifikasinya

JAKARTA – Sebuah kecelakaan mengerikan yang melibatkan supercar Lamborghini dan Suzuki Ignis terjadi di Jalan Tol Jombang-Mojokerto KM 687B. Dalam peristiwa itu, Lamborghini yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi menabrak Suzuki Ignis menyebabkan benturan keras sehingga kedua kendaraan ringsek.

Dikatakan bahwa Lamborghini yang berisikan laki-laki dan perempuan dipacu dengan kecepatan 120 km/jam saat menghantam Ignis yang juga tengah melaju kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden mengerikan tersebut.

Menurut laporan, Lamborghini berwarna hijau terang itu merupakan tipe Revuelto, yang pertama kali diproduksi massal pada paruh kedua 2023. Mobil ini dibanderol dengan harga USD608.358 atau setara Rp10 miliaran, yang jika masuk ke Indonesia bisa mencapai Rp20 miliar ditambah instrumen pajak.

Lamborghini Revuelto merupakan produk terbaru dari produsen tersebut. Supercar ini merupakan penerus dari pengguna mesin V12 yang sebelumnya dipakai pada Miura, Countach Diablo, Murcielago, dan Aventador.

Revuelto juga menjadi babak baru bagi Lamborghini dalam menyambut era elektrifikasi. Sebab, mobil tersebut sudah disematkan teknologi PHEV (plug-in hybrid). Tapi, ini tidak menghilangkan performa buas yang menjadi ciri khasnya.