HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Bakal Bawa Fitur AI Flagship Ini ke Ponsel Kelas Menengah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |22:55 WIB
Samsung Bakal Bawa Fitur AI Flagship Ini ke Ponsel Kelas Menengah
Samsung akan menghadirkan fitur asisten AI ini pada awal Mei.
A
A
A

JAKARTA - Samsung menghadirkan salah satu fitur AI dari kelas flagshipnya ke segmen kelas menengah. Menurut pengumuman resmi, Samsung akan mengaktifkan aktivasi asisten AI melalui tombol samping pada telepon pintar seri Galaxy A tertentu. Langkah ini sejalan dengan tujuan perusahaan yang lebih luas untuk memperluas akses ke pengalaman AI di seluruh kategori perangkat.

Melalui pembaruan perangkat lunak yang akan datang, Samsung akan memungkinkan pengguna seri Galaxy A untuk meluncurkan Gemini, asisten bertenaga AI milik Google, hanya dengan menekan dan menahan tombol samping—fungsionalitas yang sebelumnya eksklusif untuk seri Galaxy S.

Dilansir Gizmochina, penambahan ini dibangun berdasarkan pengenalan sebelumnya Samsung atas “Awesome Intelligence” untuk Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, dan Galaxy A26 5G. Dengan integrasi Gemini, pengguna akan dapat melakukan berbagai tindakan menggunakan perintah suara, mulai dari memeriksa kalender dan mendapatkan ide hadiah ulang tahun hingga menemukan restoran terdekat.

Asisten AI juga dapat menangani tindakan lintas aplikasi. Misalnya, pengguna dapat mencari tempat makan malam melalui Google Maps dan mengirim lokasinya melalui Pesan—semuanya dalam satu perintah suara. Perusahaan mengatakan peningkatan ini mencerminkan kemitraan berkelanjutan dengan Google untuk menyediakan alat AI yang bermakna dan intuitif pada perangkat yang lebih terjangkau.

 

