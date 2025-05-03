Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berburu Diskon Motor Listrik di PEVS 2025, Ada yang Tembus Rp12,5 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |15:02 WIB
Berburu Diskon Motor Listrik di PEVS 2025, Ada yang Tembus Rp12,5 Juta
Berburu Diskon Motor Listrik di PEVS 2025, Ada yang Tembus Rp12,5 Juta (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, menghadirkan beragam diskon untuk motor listrik. Bahkan, diskonnya tembus hingga Rp12,5 juta.

Sebagai informasi, PEVS 2025 diikuti sejumlah brand kendaraan roda dua. Seluruh merek menawarkan beragam model dengan program yang menarik bagi konsumen.

Kemudian pada roda dua diikuti oleh United, Indomobil e-Motor, Sunra, Ananda, Selis, Honda, Mifun, Tianneng, Maka, Alva, Kawasaki, Engtian, Datai, Legend EV, dan LVJIA.

1. Honda

Kehadiran Honda di PEVS 2025 diwakili oleh Wahana Makmur Sejati (WMS). Setidaknya, ada empat model motor listrik yang dibawa ke PEVS 2025, yaitu EM1 e:, ICON e:, dan CUV e:.

Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati Olivia Widyasuwita mengatakan model-model yang ditawarkan bisa menjadi solusi bagi kebutuhan mobilitas masyarakat. Seba , memberikan solusi mobilitas masa depan yang lebih bersih dan efisien bagi masyarakat. 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
PEVS 2025 motor listrik PEVS
