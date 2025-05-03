Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Terbang yang Dijajal iShowSpeed Mejeng di PEVS 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |17:07 WIB
Mobil Terbang yang Dijajal iShowSpeed Mejeng di PEVS 2025 (Fadli Ramadan)
JAKARTA - Ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, menampilkan EHang 216. Ini merupakan mobil terbang yang sempat diuji di Indonesia, beberapa tahun lalu.

1. EHang 216

EHang 216 tampil di PEVS 2025 dengan dibawa oleh Prestige Image Motocars. Kendaraan otonom ini dapat menampung dua orang yang diproyeksikan sebagai taksi terbang untuk meningkatkan efisiensi.

Kendaraan masa depan itu diproduksi oleh Guangzhou EHang Intelligent Technology Co Ltd. Autonomous Aerial Vehicle (AAV) bertenaga listrik tersebut pertama kali diperkenalkan secara global pada September 2021.

Mobil terbang EHang di PEVS 2025 (Fadli Ramadan)
Mobil terbang EHang di PEVS 2025 (Fadli Ramadan)

EHang 216 ini sepenuhnya diproduksi di China dan rangkaian baling-balingnya dapat dilepas pasang untuk memudahkan membawa taksi terbang tersebut. 

Secara dimensi, EHang 216 ini memiliki panjang 5.611 mm, lebar 5.611 mm, dan tinggi 2.000 mm.

Panjang baling-baling taksi terbang ini berukuran 1.600 mm, dengan jarak poros vertikal 4.016 mm. Kendaraan ini tidak perlu pilot sebab dikendalikan dari pusat kontrol di daratan via jaringan 4G atau 5G.

Untuk performa, EHang 216 dapat terbang dengan jarak 35-65 km, dan waktu terbang selama 21-40 menit, dengan kecepatan maksimalnya 130 km/jam. Berdasarkan penuturan wiraniaga, taksi terbang ini dapat menahan bobot hingga 100 kilogram.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
