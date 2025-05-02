Oppo Luncurkan 3 Produk Baru di Indonesia, dari Smartwatch hingga Tablet

Oppo Luncurkan 3 Produk Baru di Indonesia, dari Smartwatch hingga Tablet (Oppo)

JAKARTA - Oppo meluncurkan 3 perangkat baru untuk pasar Indonesia. Ketiganya adalah Oppo Watch X2, Oppo Pad Neo, dan Oppo Pad 3 Matte Display Edition.

1. Oppo Watch X2

Oppo Watch X2 merupakan smartwatch flagship. Smartwatch ini dibekali bezel titanium alloy, layar OLED 1,5 inci dengan kecerahan hingga 2200 nits, serta kaca safir antigores. Watch X2 tahan air hingga 5ATM dan bersertifikasi MIL-STD-810H.

Fitur kesehatannya mencakup ECG, pemantauan oksigen darah, suhu pergelangan tangan, dan pengecekan kesehatan 60 detik yang bisa diakses melalui aplikasi OHealth. Oppo Watch 2 didukung dual chip Snapdragon W5 dan BES2800BP. Dalam mode Smart Mode, Watch X2 bertahan hingga 5 hari dan 16 hari dalam Power Saver Mode. Untuk harganya, Oppo Watch X2 dibanderol Rp5.999.000.

2. Oppo Pad Neo

Oppo Pad dibekali dengan layar 11,4 inci 2.4K ReadFit dengan rasio 7:5. Layar ini telah tersertifikasi TÜV Rheinland sebagai Circadian Friendly dan Full Care Display 2.0.

Tablet ini dilengkapi quad-speaker Dolby Atmos®, baterai besar 8000mAh, dan pengisian cepat 33W SUPERVOOC. Fitur konektivitas antar perangkat seperti Communication Sharing, App Relay, dan Content Sync. Untuk harganya, Oppo Pad Neo dibanderol Rp4.599.000

3. Oppo Pad 3 Matte Display Edition

Oppo Pad 3 Matte Display Edition tampil dengan layar anti reflektif nano-texture yang diklaim mengurangi silau hingga 97%. Tablet ini ditenagai MediaTek Dimensity 8350 dengan APU 780 yang mendukung fitur AI generatif seperti AI Rewrite, AI Summary, dan AI Translation.