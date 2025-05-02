Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Motor Scoopy Bekas Harga 3 Jutaan

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |11:05 WIB
Daftar Motor Scoopy Bekas Harga 3 Jutaan
Daftar Motor Scoopy Bekas Harga 3 Jutaan (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Motor Scoopy bekas harga Rp3 jutaan menjadi incaran bagi yang mencari motor matik dengan harga terjangkau. Scoopy dikenal memiliki desain retro modern.

1. Honda Scoopy

Motor Scoopy pertama kali masuk ke pasar Indonesia pada 2010. Sejak saat itu, motor Scoopy terus eksis hingga kini.

Seri pertama dari motor Scoopy terkenal dengan desain yang membulat dan ukuran headlamp lumayan besar serta memakai lampu halogen. Kesan retro pada motor Scoopy semakin kuat berkat adanya desain lampu sein yang membulat dan terpisah dari bodi motor.

Seiring berjalannya waktu, motor Scoopy mengalami perubahan dalam hal desain. Meski tetap mempertahankan gaya retro modern, kini tampilan Scoopy semakin segar. 

Scoopy masih menjadi incaran konsumen. Unit bekasnya pun masih bertebaran di pasaran. 

2. Scoopy Harga Rp3 Jutaan

Berikut daftar harga motor bekas Honda Scoopy dengan harga Rp3 jutaan berdasarkan berbagai situs jual beli online, Sabtu (3/5/2025):

- Honda Scoopy Karbu 2010 Rp3,5 juta

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement