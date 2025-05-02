Daftar Motor Scoopy Bekas Harga 3 Jutaan

JAKARTA - Motor Scoopy bekas harga Rp3 jutaan menjadi incaran bagi yang mencari motor matik dengan harga terjangkau. Scoopy dikenal memiliki desain retro modern.

1. Honda Scoopy

Motor Scoopy pertama kali masuk ke pasar Indonesia pada 2010. Sejak saat itu, motor Scoopy terus eksis hingga kini.

Seri pertama dari motor Scoopy terkenal dengan desain yang membulat dan ukuran headlamp lumayan besar serta memakai lampu halogen. Kesan retro pada motor Scoopy semakin kuat berkat adanya desain lampu sein yang membulat dan terpisah dari bodi motor.

Seiring berjalannya waktu, motor Scoopy mengalami perubahan dalam hal desain. Meski tetap mempertahankan gaya retro modern, kini tampilan Scoopy semakin segar.

Scoopy masih menjadi incaran konsumen. Unit bekasnya pun masih bertebaran di pasaran.

2. Scoopy Harga Rp3 Jutaan

Berikut daftar harga motor bekas Honda Scoopy dengan harga Rp3 jutaan berdasarkan berbagai situs jual beli online, Sabtu (3/5/2025):

- Honda Scoopy Karbu 2010 Rp3,5 juta