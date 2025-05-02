5 Motor Matic Bekas Harga Rp4 Jutaan

JAKARTA - Motor matic bekas dengan harga Rp4 jutaan masih dapat ditemukan di pasaran. Pilihan ini cocok bagi konsumen yang ingin memiliki motor matic dengan harga terjangkau.

Motor matic atau skutik pertama kali hadir di Indonesia pada 1983, diawali hadirnya Vespa Corsa 125. Meskipun tidak terlalu populer saat itu, kehadirannya menjadi awal perkembangan motor matik di Indonesia.

Perkembangan motor matic semakin terlihat saat Yamaha meluncurkan Nuovo pada 2002, yang kemudian disusul Yamaha Mio pada 2003. Yamaha Mio langsung menjadi tren karena tampilannya yang sporty dan cocok untuk berbagai kalangan.

Sejak saat itu, motor matic terus diminati hingga sekarang. Saat ini ada banyak pilihan motor matic bekas dengan harga yang terjangkau.

Berikut 5 rekomendasi motor matic bekas dengan harga Rp4 jutaan, berdasarkan penelusuran di situs jual beli online, Jumat (2/5/2025):

1. Yamaha Mio Smile 2011 Rp4,5 juta

Motor matic pertama dengan harga Rp4 jutaan ada Yamaha Mio desainnya simpel dan menarik, cocok untuk penggunaan harian. Pilihan ideal bagi yang menginginkan motor matik yang ringan dan praktis.

Yamaha Mio Smile dibekali mesin 113,7 cc, SOHC, 4-tak, 2-katup, berpendingin udara. Tenaga maksimalnya mencapai 9,5 dk pada 8.000 rpm.

2. Yamaha Mio Soul Karbu 2014 Rp4,5 juta

Masih dari merek yang sama, Yamaha Mio Soul karbu hadir dengan tampilan lebih sporty.

Dibekali mesin 113 cc dan tenaga sebesar 8500 RPM motor ini cocok bagi pengguna yang ingin tampil gaya namun tetap irit dan mudah dalam perawatan.

3. Honda Vario 110 Karbu 2009 Rp4,25 juta

Motor matic selanjutnya adalah Honda Vario 110. Motor ini dibekali mesin 108 cc, 4-langkah, 2-katup SOHC, silinder tunggal.

Model dari motor ini cocok untuk pengguna yang ingin motor matik dengan desain elegan dan posisi duduk yang nyaman.