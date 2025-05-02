Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Gaikindo Target Penjualan Mobil Listrik 60 Ribu Unit, Ini Respons Wuling

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |08:41 WIB
Gaikindo Target Penjualan Mobil Listrik 60 Ribu Unit, Ini Respons Wuling
Gaikindo Target Penjualan Mobil Listrik 60 Ribu Unit, Ini Respons Wuling (Wuling)
A
A
A

JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) optimistis penjualan mobil listrik tahun ini mencapai 60 ribu unit. Hal tersebut mendapat respons dari Wuling Motors sebagai salah satu produsen kendaraan listrik di Tanah Air.

1. Wuling soal Target Penjualan 60 Ribu

Marketing Operation Director Wuling Motors, Ricky Christian, mengatakan permintaan mobil listrik di Indonesia makin berkembang tiap tahun. Menurutnya, ini menjadi prospek yang positif terhadap populasi kendaraan listrik di Tanah Air.

"Pangsa pasar dari EV ini meningkat cukup signifikan ya. Dari tahun-tahun awal itu 1 persen, naik jadi 1,7 persen, dan tahun 2024 lalu kita tutup di 5 persen. Di kuartal I 2025 bahkan jadi 8,1 persen. Jadi kami melihat memang perkembangan mobil listrik ini cukup signifikan," kata Ricky di Jakarta, belum lama ini.

2. Kenalkan Van Listrik

Ia menjelaskan, Wuling telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot penjualan mobil listrik pada tahun ini. Salah satunya merambah segmen kendaraan komersial listrik dengan memperkenalkan EV Van pada ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025.

Menurutnya, pasar kendaraan komersial cukup potensial di Indonesia. Ini bisa menjado solusi baru bagi pelaku usaha diyakini dapat memberikan solusi dalam menekan biaya operasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement