Gaikindo Target Penjualan Mobil Listrik 60 Ribu Unit, Ini Respons Wuling

JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) optimistis penjualan mobil listrik tahun ini mencapai 60 ribu unit. Hal tersebut mendapat respons dari Wuling Motors sebagai salah satu produsen kendaraan listrik di Tanah Air.

1. Wuling soal Target Penjualan 60 Ribu

Marketing Operation Director Wuling Motors, Ricky Christian, mengatakan permintaan mobil listrik di Indonesia makin berkembang tiap tahun. Menurutnya, ini menjadi prospek yang positif terhadap populasi kendaraan listrik di Tanah Air.

"Pangsa pasar dari EV ini meningkat cukup signifikan ya. Dari tahun-tahun awal itu 1 persen, naik jadi 1,7 persen, dan tahun 2024 lalu kita tutup di 5 persen. Di kuartal I 2025 bahkan jadi 8,1 persen. Jadi kami melihat memang perkembangan mobil listrik ini cukup signifikan," kata Ricky di Jakarta, belum lama ini.

2. Kenalkan Van Listrik

Ia menjelaskan, Wuling telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot penjualan mobil listrik pada tahun ini. Salah satunya merambah segmen kendaraan komersial listrik dengan memperkenalkan EV Van pada ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025.

Menurutnya, pasar kendaraan komersial cukup potensial di Indonesia. Ini bisa menjado solusi baru bagi pelaku usaha diyakini dapat memberikan solusi dalam menekan biaya operasional.