HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei Mate XT Resmi Meluncur di Indonesia, Harganya Hampir Rp53 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |15:24 WIB
Huawei Mate XT Resmi Meluncur di Indonesia, Harganya Hampir Rp53 Juta
Huawei resmi meluncurkan ponsel lipat Mate XT di Indonesia. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Huawei Mate XT resmi meluncur di pasar Tanah Air, Rabu (30/4/2025). Smartphone lipat tiga tersebut komersial pertama di dunia itu dibanderol dengan harga Rp52,9 juta.

Huawei Mate XT

CEO Huawei Device Indonesia Huiler Fan, menyebut ini menjadi momen spesial bagi pihaknya di Indonesia.

"Untuk menghadirkan inovasi dan pengalaman baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya," katanya di Jakarta.

Huawei Mate XT nenggabungkan mekanisme lipat ke dalam, keluar, dan bahkan lipat tiga. Smartphone triple-foldable ini dilengkapi layar besar 10,2 inci serta desain ultra-tipis yang memperluas batas kemampuan perangkat lipat. Layar smartphone ini diklaim tahan dilipat hingga 15 ribu kali.

Smartphone ini memungkinkan pengguna beralih antara mode layar tunggal, ganda, dan triple saat penggunaannya.

“Huawei Mate XT Ultimate Design series adalah wujud dari cita-cita kami dalam menciptakan perangkat ultra-premium, menggabungkan keahlian dan teknologi secara sempurna,” kata Huiler.

Huawei Mate XT Ultimate Design hadir dengan layar lipat berukuran 10,2 inci, yang dapat berubah dari ponsel ringkas menjadi tablet sepenuhnya. Perangkat ini memiliki ketebalan 3,6 mm saat dibuka.

 

Halaman:
1 2
      
