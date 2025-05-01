Smartphone Fold Tertipis di Dunia, OPPO Find N5 Resmi Hadir di Indonesia

OPPO Find N5 resmi meluncur di Indonesia, 30 April 2025. (Foto: Dika/Okezone)

JAKARTA — OPPO pada Rabu, (30/4/2025) resmi meluncurkan smartphone lipat flagship Find N5 di Indonesia. Dengan ukuran setipis paspor, OPPO Find N5 adalah smartphone bergaya buku paling tipis di dunia, yang juga memiliki performa kelas tinggi dengan engsel yang kuat.

Dengan ketebalan hanya 8,93mm dan dengan bobot 229g, OPPO Find N5 hampir setipis smartphone biasa dan sangat ringan. Perangkat lipat flagship ini juga memiliki performa multitasking yang smooth dan dukungan berbagai fitur OPPO AI.

Saat dibuka, Find N5 menghadirkan layar dalam berukuran 8,12 inci menjadi yang terbesar di antara smartphone lipat bergaya buku. Saat tertutup, layar cover 6,62 inci yang luas dan nyaman digunakan.

OPPO Find N5 juga menjadi smartphone pertama yang mendapatkan Sertifikasi Minimized Crease dari TÜV Rheinland.

Chief Marketing Officer OPPO Indonesia Patrick Owen mengatakan bahwa OPPO Find N5 memberikan keseimbangan sempurna antara gaya dan performa.

“Find N5 bukan hanya sekadar smartphone lipat, tetapi solusi untuk gaya hidup premium dan kebutuhan bisnis modern,” ujarnya.

Performa dan Ketahanan

Meski memiliki desain yang tipis, OPPO Find N5, memiliki ketahanan tinggi dengan penggunaan teknologi engsel Titanium Flexion, dengan bahan titanium alloy grade-5. Engsel ini mampu menahan beban hingga 50 kg.

OPPO Find N5 menggunakan laposan kaca nanokrstal ultra tipis pada layarnya yang meningkatkan ketahanan jatuh hingga 20%. Dual Shielded Flexible Screen pada OPPO Find N5 terdiri dari sembilan lapisan, termasuk plat penopang baja tahan karat setipis 0,1mm, kaca ultra tipis, dan lapisan atas elastomer anti-shock yang dirancang khusus, sehingga meningkatkan ketahanan benturan hingga 70%.

Kedua layar Find N5 memiliki refresh rate adaptif 1-120Hz dengan kecerahan puncak 2100 nits saat menampilkan konten HDR.