HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Debat 100 Pria Lawan 1 Gorila, Siapa yang Bakal Menang?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |18:23 WIB
Viral Debat 100 Pria Lawan 1 Gorila, Siapa yang Bakal Menang?
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan pertanyaan viral: siapa yang akan menang dalam pertarungan antara 100 pria dengan seekor gorila. Pertanyaan yang tampaknya sederhana ini memicu perdebatan panjang, dengan berbagai pendapat mengenai siapa yang akan menang.

Pertanyaan hipotesis itu pertama kali diajukan di X, dan , telah berkembang menjadi diskusi besar (dan berbagai meme) di beberapa platform media sosial selama beberapa hari terakhir. Bahkan YouTuber besar seperti MrBeast dan selebriti pun ikut nimbrung dalam obrolan tersebut.

Asal usul pasti dari hipotesis ini (dan hipotesis lainnya yang serupa) tidak langsung jelas.

Namun, rujukan paling awal mengenai pertanyaan umum dan spesifik ini berasal dari sebuah posting Reddit tahun 2020, di mana seorang pengguna mengajukan pertanyaan yang sama di subreddit r/whowouldwin, sebuah forum yang menjadi rumah bagi diskusi hipotetis acak tentang berbagai topik.

Netizen memberikan jawaban yang beragam terkait pertanyaan tersebut, ada yang menyebut para pria akan menang, sementara yang lain bertaruh gorila yang akan menjadi jawara. Lantas, apa kata pakar tentang hipotesis ini?

Apa Kata Pakar?

Dalam sebuah wawancara dengan USA Today, Tara Stoinski, presiden dan kepala staf ilmiah Dian Fossey Gorilla Fund mengatakan bahwa "besarnya jumlah benar-benar menguntungkan manusia."

"(Saya pikir) dalam hal mampu memperpanjang pertarungan yang pada akhirnya dapat melelahkan gorila, dan, Anda tahu, kemampuan kita untuk benar-benar bekerja sama dan berkoordinasi, saya pikir kedua elemen tersebut merugikan gorila," kata Stoinski, sebagaimana dilansir USA Today.

 

Halaman:
1 2 3
      
