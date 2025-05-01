Dorong Percepatan Peralihan Kendaraan Listrik, DFSK Seres Siapkan Subsidi Rp200 Miliar

JAKARTA - Pamor mobil listrik kian meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pada kuartal pertama tahun ini, penjualan mobil listrik untuk pertama kalinya mengalahkan mobil hybrid.

Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 16.535 unit. Jumlah tersebut unggul sedikit atas penjualan mobil hybrid yang secara kumulatif membukukan 13.957 unit.

DFSK dan Seres, brand yang juga memasarkan mobil listrik, menawarkan program untuk mempercepat peralihan ke kendaraan ramah lingkungan.

PT Sokonindo Automobile yang menaungi DFSK dan SERES menggelar kampanye Zero Emission Fund". Ini bertujuan memfasilitasi peralihan konsumen yang memiliki kendaraan konvensional ke kendaraan listrik yang lebih terjangkau.

Sokonindo Automobile menyiapkan total Rp200 miliar dalam program ini. Melalui program ini, konsumen dapat memanfaatkan subsidi Rp51 juta untuk pembelian model DFSK Gelora E dan Seres E1 dengan melakukan trade-in kendaraan lama yang berbahan bakar bensin. Ini hanya berlaku bagi 4 ribu unit pertama.

Head of Sales & Marketing PT Sokonindo Automobile, Doni Putra Okten mengatakan, kendaraan listrik bermanfaat untuk konsumen, termasuk pelaku bisnis. Hal ini karena kendaraan listrik dapat menekan pengeluaran dibandingkan kendaraan bensin.

“Kami percaya, mendaraan listrik menawarkan manfaat yang menarik bagi para pelaku bisnis yang ingin mengoptimalkan operasi mereka dan berkontribusi ke masa depan yang lebih hijau. Melalui DFSK dan Seres, kami berkomitmen untuk berbagai kebutuhan komunitas bisnis Indonesia," katanya saat diskusi di arena PEVS 2025, Jakarta, Kamis (1/5/2025).