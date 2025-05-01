Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dorong Percepatan Peralihan Kendaraan Listrik, DFSK Seres Siapkan Subsidi Rp200 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |21:05 WIB
Dorong Percepatan Peralihan Kendaraan Listrik, DFSK Seres Siapkan Subsidi Rp200 Miliar
DFSK dan Seres menawarkan program subsidi pembelian mobil listrik.
A
A
A

JAKARTA - Pamor mobil listrik kian meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pada kuartal pertama tahun ini, penjualan mobil listrik untuk pertama kalinya mengalahkan mobil hybrid.

Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 16.535 unit. Jumlah tersebut unggul sedikit atas penjualan mobil hybrid yang secara kumulatif membukukan 13.957 unit.

DFSK dan Seres, brand yang juga memasarkan mobil listrik, menawarkan program untuk mempercepat peralihan ke kendaraan ramah lingkungan.

PT Sokonindo Automobile yang menaungi DFSK dan SERES menggelar kampanye Zero Emission Fund". Ini bertujuan memfasilitasi peralihan konsumen yang memiliki kendaraan konvensional ke kendaraan listrik yang lebih terjangkau.

Sokonindo Automobile menyiapkan total Rp200 miliar dalam program ini. Melalui program ini, konsumen dapat memanfaatkan subsidi Rp51 juta untuk pembelian model DFSK Gelora E dan Seres E1 dengan melakukan trade-in kendaraan lama yang berbahan bakar bensin. Ini hanya berlaku bagi 4 ribu unit pertama.

Head of Sales & Marketing PT Sokonindo Automobile, Doni Putra Okten mengatakan, kendaraan listrik bermanfaat untuk konsumen, termasuk pelaku bisnis. Hal ini karena kendaraan listrik dapat menekan pengeluaran dibandingkan kendaraan bensin.

“Kami percaya, mendaraan listrik menawarkan manfaat yang menarik bagi para pelaku bisnis yang ingin mengoptimalkan operasi mereka dan berkontribusi ke masa depan yang lebih hijau. Melalui DFSK dan Seres, kami berkomitmen untuk berbagai kebutuhan komunitas bisnis Indonesia," katanya saat diskusi di arena PEVS 2025, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/15/3181062//jaecoo_j5_ev-OSiG_large.jpeg
Dibanderol Mulai Rp249 Juta, Ini Spesifikasi Jaecoo J5 EV yang Baru Meluncur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/15/3181037//jaecoo_j5_ev-KOCd_large.jpeg
Jaecoo J5 EV Resmi Diluncurkan di Indonesia, Dibanderol Mulai Rp249 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180843//tol_cas_mobil_listrik-NMcF_large.jpg
Prancis Mulai Uji Coba Jalan Tol Bisa Cas Mobil Listrik Tanpa Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/15/3180724//ilustrasi-MNsD_large.jpg
Gara-Gara EV, Permintaan BBM China Malah Turun Selama Liburan Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180465//hyundai_eo-Bjmc_large.jpg
Hyundai Luncurkan Mobil Listrik Murah Harga Rp200 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180457//mobil_listrik-jo96_large.jpg
Studi Ungkap Baterai Mobil Listrik Bekas Ternyata Awet, Kondisi Kesehatannya 90 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement