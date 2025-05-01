Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Tips Praktis Berkendara Agar Perjalanan Aman dan Nyaman

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |19:07 WIB
5 Tips Praktis Berkendara Agar Perjalanan Aman dan Nyaman
Ilustrasi. (Foto: Daihatsu)
A
A
A

JAKARTA - Dalam aktivitas sehari-hari, tentunya kita tidak lepas dalam melakukan sebuah perjalanan, baik dalam jarak yang dekat maupun jauh. Perjalanan yang aman membutuhkan kesadaran akan keselamatan dalam berkendara, yang merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan.

Lantas apa saja yang perlu dilakukan oleh pengguna jalan untuk menerapkan praktik berkendara yang aman selama dalam perjalanan? Berikut beberapa tips praktis safety driving yang dapat diterapkan, sebagaimana dibagikan Daihatsu:

1. Persiapan Diri

Pastikan kondisi tubuh tetap fit dengan istirahat cukup, makan makanan bergizi, dan minum air putih.

2. Pastikan Kondisi Kendaraan Optimal sebelum Digunakan

Lakukan pengecekan rutin terhadap rem, ban, lampu, wiper, oli, dan air radiator. Pemeriksaan singkat setiap sebelum berkendara dapat mencegah potensi kerusakan atau insiden yang tidak diinginkan.

3. Perhatikan Rute dan Medan Jalan yang akan Dilalui

Sebelum memulai perjalanan, ketahui rute dan kondisi jalan yang akan dilalui. Gunakan aplikasi navigasi untuk mengetahui jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, hingga titik rawan macet. Dengan mengenali medan sejak awal, pengemudi dapat lebih siap secara mental dan teknis, serta dapat meminimalisir potensi kejadian yang tidak terduga.

4. Patuhi Aturan Lalu Lintas dan Jaga Etika Berkendara

Gunakan sabuk pengaman, jangan menggunakan ponsel saat mengemudi, patuhi batas kecepatan, dan jaga jarak aman. Sikap saling menghormati antar pengguna jalan membantu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

 

