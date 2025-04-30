Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tegaskan Komitmen di Indonesia, TCL Luncurkan Deretan Produk Elektronik Rumah Tangga Berbasis AI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |21:34 WIB

TCL menegaskan komitmennya untuk menghadirkan inovasi di pasar Indonesia. (Foto: Dika/Okezone)
JAKARTA – Brand elektronik asal China TCL memperkuat komitmennya untuk menghadirkan produk cerdas berbasis AI untuk konsumen Indonesia. Perusahaan itu juga akan tetap berfokus untuk menghadirkan inovasi produk yang relevan dan mendukung gaya hidup masyarakat Indonesia.

"Indonesia merupakan pasar strategis bagi TCL di kawasan Asia Pasifik. Kami akan terus meningkatkan investasi lokalisasi, memperluas jaringan ritel premium dan e-commerce, serta membawa lebih banyak inovasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia," kata Griffin Zhang, General Manager Asia Pacific Business Group TCL Industries

Komitmen tersebut ditunjukkan TCL dengan meluncurkan deretan produk baru di kategori TV, AC, dan kulkas untuk konsumen Indonesia. Semua produk ini mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik, pintar, dan terhubung.

TV QD Mini-LED

Di kategori TV, TCL memperkenalkan seri C8K dan C7K sebagai bagian dari lini unggulan tahun ini. TCL C8K hadir dengan QD-Mini LED generasi ke-4 yang menawarkan kontrol pencahayaan yang lebih presisi, kecerahan tinggi, dan kontras yang dalam untuk pengalaman visual yang memukau.

TCL C8K QD-Mini LED TV.

Didukung dengan layar zero border dari TCL CSOT, desain layarnya nyaris tanpa bingkai hitam, menciptakan tampilan yang lebih luas dan seamless. Untuk kualitas audio, C8K dilengkapi dengan sistem suara premium dari Bang & Olufsen, menghasilkan suara jernih dan mendalam yang memperkuat pengalaman menonton.

Sementara itu, seri C7K mengusung panel HVA dengan kekuatan warna yang tajam dan akurat. Kedua model ini dibekali dengan AiPQ Pro Processor, teknologi berbasis AI yang secara otomatis mengoptimalkan warna, kontras, gerakan, dan detail gambar sesuai dengan jenis konten. Hasilnya, tayangan terasa lebih hidup, imersif, dan menyatu dengan suasana ruangan.

Seri TV TCL Ini hadir dalam ukuran besar 75 inch, 85 inch, 98 inch, hingga 115 inch.

 

