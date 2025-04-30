Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Luncurkan Aplikasi Mandiri Meta AI, Hadirkan Pengalaman Asisten AI yang Lebih Personal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |19:44 WIB
Meta Luncurkan Aplikasi Mandiri Meta AI, Hadirkan Pengalaman Asisten AI yang Lebih Personal
Meta menghadirkan aplikasi mandiri untuk Meta AI. (Foto: Meta)
A
A
A

JAKARTA - Meta pada Selasa, (29/4/2025) meluncurkan aplikasi mandiri untuk chatbot kecerdasan buatan (AI)-nya, Meta AI, untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada para penggunanya. Seperti Meta AI yang telah ada pada aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Messenger, aplikasi ini juga terintegrasi dengan fitur seperti pembuatan dan pengeditan gambar, yang sekarang semuanya dapat dilakukan melalui percakapan suara atau teks dengan asisten AI Anda.

Pengalaman Lebih Personal

Dalam blog postnya, perusahaan itu mengatakan bahwa Meta AI, yang dibangun dengan Llama 4, diciptakan untuk mengenal pengguna, sehingga dapat memberikan jawabannya yang lebih membantu. Meta AI juga lebih mudah diajak bicara, jadi lebih lancar dan alami dalam berinteraksi.

Asisten AI ini juga lebih bersifat sosial, jadi dapat menunjukkan hal-hal dari orang dan tempat yang Anda pedulikan. Dan Anda dapat menggunakan fitur suara Meta AI sambil melakukan banyak tugas dan melakukan hal lain di perangkat Anda, dengan ikon yang terlihat untuk memberi tahu Anda saat mikrofon sedang digunakan.

Selain itu, Meta juga menyertakan mode demo suara di mana pengguna dapat melakukan percakapan verbal dua arah dengan chatbot. Teknologi ini akan memberikan pengalaman suara yang lebih alami yang dilatih pada dialog percakapan, sehingga AI menghasilkan suara secara langsung, bukan membaca tanggapan tertulis.

Mode ini baru tersedia di Amerika Serikat (AS), Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Selain memanfaatkan informasi dari akun media sosial lain, Meta AI kini juga memiliki memori dan dapat mengingat informasi kontekstual yang dikumpulkan dari percakapan dengan pengguna untuk menyesuaikan tanggapan mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180526//canva-eoqj_large.jpg
Canva Luncurkan Creative Operating System, Dibekali Rangkaian Fitur AI Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280//ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179825//ilustrasi-2kKm_large.jpg
Meta Luncurkan Fitur Ghost Post di Threads, Ini Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179605//ilustrasi_umkm-6nB1_large.jpeg
Kolaborasi Shopee dan Meta Hadirkan Pengalaman Belanja Baru, Mudahkan Kreator dan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377//nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/482/3179222//wamenkes-9piR_large.jpg
Wamenkes: Teknologi Berperan dalam Transformasi Layanan Kesehatan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement