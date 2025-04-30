Meta Luncurkan Aplikasi Mandiri Meta AI, Hadirkan Pengalaman Asisten AI yang Lebih Personal

JAKARTA - Meta pada Selasa, (29/4/2025) meluncurkan aplikasi mandiri untuk chatbot kecerdasan buatan (AI)-nya, Meta AI, untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada para penggunanya. Seperti Meta AI yang telah ada pada aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Messenger, aplikasi ini juga terintegrasi dengan fitur seperti pembuatan dan pengeditan gambar, yang sekarang semuanya dapat dilakukan melalui percakapan suara atau teks dengan asisten AI Anda.

Pengalaman Lebih Personal

Dalam blog postnya, perusahaan itu mengatakan bahwa Meta AI, yang dibangun dengan Llama 4, diciptakan untuk mengenal pengguna, sehingga dapat memberikan jawabannya yang lebih membantu. Meta AI juga lebih mudah diajak bicara, jadi lebih lancar dan alami dalam berinteraksi.

Asisten AI ini juga lebih bersifat sosial, jadi dapat menunjukkan hal-hal dari orang dan tempat yang Anda pedulikan. Dan Anda dapat menggunakan fitur suara Meta AI sambil melakukan banyak tugas dan melakukan hal lain di perangkat Anda, dengan ikon yang terlihat untuk memberi tahu Anda saat mikrofon sedang digunakan.

Selain itu, Meta juga menyertakan mode demo suara di mana pengguna dapat melakukan percakapan verbal dua arah dengan chatbot. Teknologi ini akan memberikan pengalaman suara yang lebih alami yang dilatih pada dialog percakapan, sehingga AI menghasilkan suara secara langsung, bukan membaca tanggapan tertulis.

Mode ini baru tersedia di Amerika Serikat (AS), Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Selain memanfaatkan informasi dari akun media sosial lain, Meta AI kini juga memiliki memori dan dapat mengingat informasi kontekstual yang dikumpulkan dari percakapan dengan pengguna untuk menyesuaikan tanggapan mereka.