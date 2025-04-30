Lebih dari Sekadar Layar, HUAWEI Mate XT dan X6 Mengantarkan Era Keemasan Ponsel Lipat

JAKARTA - Setelah menjadi buah bibir di berbagai media, dua mahakarya inovasi dari HUAWEI akhirnya menampakkan diri di etalase toko seluruh dunia: sang revolusioner ponsel lipat tiga HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, dan kemewahan yang ringkas dalam HUAWEI Mate X6.

Kini, bukan hanya sekadar keajaiban layar lipat yang memukau. Seiring dengan semakin banyaknya pengguna yang merasakan langsung dahsyatnya teknologi lipat tiga, giliran Indonesia untuk menyaksikan bahwa keunggulan kedua ponsel ini jauh melampaui sekadar inovasi visual. Desain yang memukau, kemampuan kamera yang superior, dan performa yang tak tertandingi telah sukses memikat hati banyak orang, menetapkan tolok ukur baru yang lebih tinggi bagi jagat ponsel.

Mari kita selami lebih dalam fitur-fitur istimewa yang menjadikan HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN dan HUAWEI Mate X6 begitu dicintai, dan mengapa keduanya siap menjadi gelombang besar berikutnya dalam evolusi teknologi ponsel lipat.

Membuka Dimensi Baru dengan HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN

Huawei kembali mendobrak batas imajinasi dalam ranah teknologi layar lipat! Di musim gugur tahun 2024, sebuah tonggak sejarah tercipta di Tiongkok: HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, ponsel pintar lipat tiga komersial pertama di dunia, resmi diperkenalkan. Sebuah inovasi yang tak hanya mencengangkan, namun juga menandai babak baru dalam evolusi perangkat seluler.

Lebih dari sekadar menambah lipatan, Huawei berjuang keras untuk mewujudkan visi yang tampak mustahil: sebuah perangkat lipat tiga yang tetap nyaman digenggam dan mempertahankan profil ramping layaknya ponsel lipat dua.

Hasilnya? HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN kini menyandang gelar layar lipat terbesar di dunia dengan bentangan 10,2 inci yang imersif, sekaligus menjadi yang tertipis dengan ketebalan hanya 3,6 mm saat dibuka! Jangan biarkan ketipisannya menipu Anda, karena layar revolusioner ini dirancang dengan ketahanan luar biasa. Berkat material fluida non-Newtonian yang inovatif dan lapisan Ultra-Thin Glass (UTG) seluas 322 cm², HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN menghadirkan Struktur Komposit Ultra-Tangguh yang siap menghadapi kerasnya penggunaan sehari-hari dan benturan tak terduga.