Honda Pamer Sejumlah Motor Listrik di PEVS 2025

JAKARTA – Sejumlah motor listrik Honda mejeng pada pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025. Main Dealer sepeda motor Honda Jakarta - Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati di dukung oleh PT Astra Honda Motor (AHM) memamerkan Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: Plus, Honda ICON e: serta Honda CUV e: Roadsync Duo.

1. Motor Listrik Honda

Keikutsertaan dalam PEVS 2025 ini menjadi bukti nyata kontribusi sepeda motor Honda dalam mendukung upaya elektrifikasi, melalui model-model EV unggulannya tidak hanya menawarkan teknologi canggih, tetapi juga mengedepankan kenyamanan, ramah lingkungan serta serta kemudahan bagi konsumen.

Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, menjelaskan pihaknya ingin mengajak masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

“Kami percaya bahwa kendaraan listrik bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memberikan solusi mobilitas masa depan yang lebih bersih dan efisien bagi masyarakat. Dengan membawa produk-produk EV terbaik ke PEVS 2025, kami ingin menginspirasi lebih banyak konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik,” ujar Olivia Widyasuwita.

Wahana Honda menyediakan unit untuk pengunjung PEVS menjajal motor listriknya. Model yang tersedia untuk test ride adalah Honda Icon e: dan Honda CUV e: selama acara berlangsung.

Selama pameran PEVS berlangsung, Honda juga memberikan penawaran menarik untuk pembelian sepeda motor listrik.

Adapun promo yang ditawarkan meliputi potongan hingga Rp1,5 juta untuk pembelian tunai atau kredit + Voucher senilai Rp 6 juta untuk Honda EM1 :, serta Honda CUV e : potongan hingga Rp1,3 juta untuk pembelian tunai atau kredit.

(Erha Aprili Ramadhoni)