Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Pamer Sejumlah Motor Listrik di PEVS 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |18:48 WIB
Honda Pamer Sejumlah Motor Listrik di PEVS 2025
Honda Pamer Sejumlah Motor Listrik di PEVS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah motor listrik Honda mejeng pada pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025. Main Dealer sepeda motor Honda Jakarta - Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati di dukung oleh PT Astra Honda Motor (AHM) memamerkan Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: Plus, Honda ICON e: serta Honda CUV e: Roadsync Duo.

1. Motor Listrik Honda

Keikutsertaan dalam PEVS 2025 ini menjadi bukti nyata kontribusi sepeda motor Honda dalam mendukung upaya elektrifikasi,  melalui model-model EV unggulannya tidak hanya menawarkan teknologi canggih, tetapi juga mengedepankan kenyamanan, ramah lingkungan serta serta kemudahan bagi konsumen.

Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, menjelaskan pihaknya ingin mengajak masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. 

“Kami percaya bahwa kendaraan listrik bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memberikan solusi mobilitas masa depan yang lebih bersih dan efisien bagi masyarakat. Dengan membawa produk-produk EV terbaik ke PEVS 2025, kami ingin menginspirasi lebih banyak konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik,” ujar Olivia Widyasuwita.

Wahana Honda menyediakan unit untuk pengunjung PEVS menjajal motor listriknya. Model yang tersedia untuk test ride adalah Honda Icon e: dan Honda CUV e: selama acara berlangsung.

Selama pameran PEVS berlangsung, Honda juga memberikan penawaran menarik untuk pembelian sepeda motor listrik. 

Adapun promo yang ditawarkan meliputi potongan hingga Rp1,5 juta untuk pembelian tunai atau kredit + Voucher senilai Rp 6 juta untuk Honda EM1 :, serta Honda CUV e : potongan hingga Rp1,3 juta untuk pembelian tunai atau kredit.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/52/3136273/pevs_2025-QcGn_large.jpg
Lebihi Target, Transaksi PEVS 2025 Diklaim Tembus Rp900 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/52/3135916/mobil_terbang_ehang_216_di_pevs_2025-7vIu_large.jpg
Mobil Terbang yang Dijajal iShowSpeed Mejeng di PEVS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/53/3135903/united_motor-R2Vq_large.jpg
Berburu Diskon Motor Listrik di PEVS 2025, Ada yang Tembus Rp12,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/52/3134791/wuling_ev_van_di_pevs_2025-AnL2_large.jpg
PEVS 2025, Wuling Kenalkan Van Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/52/3134788/seres_3-GnFs_large.jpg
Seres 3 Meluncur di PEVS 2025, Harga Mulai Rp370 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/52/3134636/pevs_2025-Jryg_large.jpg
PEVS 2025 Resmi Dibuka, Jadi Momentum Dorong Penjualan Kendaraan Listrik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement