HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Motor Bekas Harga 3 Jutaan yang Masih Tangguh untuk Harian

Lutfan Faizi , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |17:28 WIB
5 Motor Bekas Harga 3 Jutaan yang Masih Tangguh untuk Harian
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Lima motor bekas harga Rp3 jutaan akan diulas Okezone dalam artikel ini. Anda bisa menjadikannya referensi ketika mencari kendaraan dengan performa andal dengan harga terjangkau.

Mencari motor bekas dengan budget terbatas memang tidak mudah. Di kisaran harga Rp3 jutaan, pilihan biasanya didominasi motor keluaran lama, tetapi masih cukup tangguh jika dipilih dengan cermat.

Lalu, apa saja motor harga Rp3 jutaan yang bisa dipertimbangkan? Berikut ini di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (29/4/2025).

1. Honda Supra

Berstatus salah satu motor bebek paling ikonis di Indonesia, Honda Supra telah membuktikan ketangguhannya selama puluhan tahun. Dari sekian banyak varian yang dimiliki, di antaranya yang populer seperti Supra Fit dan Supra X.

Pada pasar motor bekas, harga Supra Fit relatif lebih terjangkau dengan banderol mulai Rp2 hingga Rp3 jutaan. Sementara itu, Supra X versi lama di pasar jual beli online dihargai mulai dari Rp3 jutaan.

2. Yamaha Mio

Yamaha Mio standar bisa menjadi pilihan motor bekas dengan harga terjangkau. Dari tahun keluaran antara 2004 hingga 2010, range harganya di pasar bekas dimulai dari Rp3 jutaan saja.

Ada banyak alasan motor ini masih diminati di pasaran. Selain penggunaan harian, tak jarang anak muda membelinya untuk dimodifikasi dengan beragam variasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
