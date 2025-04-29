BAIC X55 II Facelift Meluncur dengan Tampilan Baru yang Segar dan Harga Lebih Kompetitif

ALAM SUTERA – Setelah debut di GIIAS 2024 dengan meluncurkan BAIC X55 II, BAIC Indonesia kini menghadirkan gebrakan baru dengan memperkenalkan BAIC X55 II Facelift. Diperkenalkan di Alam Sutera BAIC Indonesia pada hari ini, Selasa, (29/4/2025), Medium SUV bermesin Internal Combustion Engine (ICE) ini hadir dengan tampilan yang lebih segar, yang disertai dengan sejumlah perubahan dan harga yang lebih kompetitif.

Dhani Yahya selaku Chief Operating Officer BAIC Indonesia mengatakan bahwa BAIC Indonesia mendapat dukungan dari pihak principal di China, untuk melakukan repositioning harga BAIC X55 II.

“Dukungan ini membuat kami dapat memberikan harga yang lebih kompetitif sehingga dapat menjangkau lebih banyak konsumen di Indonesia,” ujarnya.

Hadir dalam 2 Varian

BAIC X55 II Facelift hadir dalam dua pilihan varian, yaitu LITE dan PRIME, kedua varian menawarkan pengalaman berkendara yang sama, namun dengan beberapa penyesuaian fitur yang berbeda.

SUV ini juga hadir dengan pilihan warna baru, yaitu black-on-black (hitam) dan warna white-on-black (putih) di varian LITE, sedangkan di varian PRIME selain warna hitam dan putih, pilihan warna yang sebelumnya ada juga tetap tersedia, yaitu red, yellow (merah), platinum grey (abu-abu platinum), crystal grey (abu-abu kristal), dan white (putih).

Total BAIC X55 II Facelift hadir dalam adalah 2 pilihan warna untuk varian LITE dan 6 warna untuk varian PRIME.

Pada dapur pacu, BAIC X55 II masih menggunakan “Magic-Core Engine” pada kedua varian yang memiliki kapasitas mesin bensin 1.500cc dengan Turbo. Mesin ini menghasilkan tenaga 185 Hp dengan torsi puncak 305 Nm, adalah merupakan torsi yang terbesar di kelasnya, bahkan jika dibandingkan dengan kendaraan sejenis di kelas 1.600cc lainnya.