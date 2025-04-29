Punya Bodi Gagah, Pajero Sport Bersahabat Buat Kaum Hawa

JAKARTA – Mitsubishi New Pajero Sport merupakan mobil SUV dengan bodi kekar dan gagah. Tak ayal mobil ini identik dengan kaum adam. Meski begitu, mobil SUV ladder frame ini disebut bersahabat untuk kaum hawa.

1. New Pajero Sport

Diketahui, Mitsubishi New Pajero Sport meluncur pada 2024. Mobil yang pertama kali mengaspal 15 tahun silam tersebut ini hadir dengan sejumlah pembaruan, dari interior dan eksterior.

“New Pajero Sport memiliki desain yang menawan dan menawarkan kemewahan serta fleksibilitas yang unggul, menggabungkan desain yang rapi dengan teknologi canggih dan kenyamanan untuk memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa,” kata President Director PT MMKSI, Atsushi Kurita, dalam siaran pers, Selasa (29/4/2025).

2. Bersahabat Buat Kaum Hawa

Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar, menjelaskan meski punya bodi yang gagah dan bongsor, New Pajero Sport cukup bersahabat untuk dikemudikan wanita.

“Mobil ini tuh kokoh, kekar, dan building quality nya bagus. Dan untuk mobil yang sebesar itu, this car is very friendly untuk perempuan nyetir, untuk punya rasa percaya diri untuk nyetir. Jadi, gua rasa driving dynamic dari mobilnya itu sendiri yang ngagenin. Jadi, orang akan kembali menjadi customer loyal dari generasi ke generasinya Pajero,” kata Rifat Sungkar, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Sementara itu, pengguna New Pajero Sport, Erya Dwi Lestari, menyebut tidak sulit mengendarai mobil bongsor pesaing Toyota Fortuner tersebut. Selain ini, kabin mobil ini juga cukup luas.

“Terus terang, sejak dulu ini adalah mobil impian saya. Gagah, mewah, dan fiturnya lengkap, terutama saya suka karena ada sunroof-nya. Selain itu bodinya besar dan kabinnya luas untuk membawa keluarga. Menurut saya mobil ini irit kok! Handing-nya juga enak, gampang dibawa walaupun bodinya besar,” ucapnya.