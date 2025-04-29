PEVS 2025, Wuling Kenalkan Van Listrik

JAKARTA - Wuling Motors resmi memperkenalkan EV Van untuk pertama kalinya di Indonesia pada pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

1. Sasar Kendaraan Komersial

Ini menjadi langkah strategis Wuling untuk memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, brand asal China ini melihat permintaan kendaraan komersial terus bertumbuh.

"Di Indonesia pasar EV alami peningkatan market share 8,1 persen tentunya capaian ini tak lepas dari dukungan pemerintah dalam percepatan kendaraan listrik di Indonesia. Kami sangat optimistis mobil listrik semakin berkembang dan populer ke depannya," kata Sales Operation Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga, di Jakarta, Selasa (29/4/2025).