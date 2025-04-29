Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

PEVS 2025, Wuling Kenalkan Van Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |18:09 WIB
PEVS 2025, Wuling Kenalkan Van Listrik
PEVS 2025, Wuling Kenalkan Van Listrik (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Wuling Motors resmi memperkenalkan EV Van untuk pertama kalinya di Indonesia pada pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

1. Sasar Kendaraan Komersial

Ini menjadi langkah strategis Wuling untuk memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, brand asal China ini melihat permintaan kendaraan komersial terus bertumbuh.

"Di Indonesia pasar EV alami peningkatan market share 8,1 persen tentunya capaian ini tak lepas dari dukungan pemerintah dalam percepatan kendaraan listrik di Indonesia. Kami sangat optimistis mobil listrik semakin berkembang dan populer ke depannya," kata Sales Operation Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga, di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Wuling EV van (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Wuling EV van (Okezone/Erha A Ramadhoni)

