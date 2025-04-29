Seres 3 Meluncur di PEVS 2025, Harga Mulai Rp370 Juta

Seres 3 Meluncur di PEVS 2025, Harga Mulai Rp370 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Mobil listrik Seres 3 resmi meluncur pada pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Mobil tersebut dibanderol mulai dari Rp370 juta.

1. Seres 3

Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin, mengaku pihaknya bangga bisa kembali berpartisipasi dalam gelaran PEVS. Menurutnya, ini menjadi ajang yang tepat dalam memperkenalkan kendaraan listrik terbaru di Indonesia.

Seres 3 di PEVS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"Kami bangga sekali bisa turun bisa berpartisipasi dalam acara PEVS 2025. Seperti diketahui, Sokonindo selalu berpartisipasi dalam acara dari mulai tahun pertama. Hari ini kami akan memperkenalkan produk kedua dari Seres brand," kata Rifin di arena PEVS 2025, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Seres 3 disebut sebagai mobil listrik yang cocok untuk perkotaan.

"Kami memahami keinginan masyarakat urban dan profesional modern yang mencari kendaraan listrik yang tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai kepedulian lingkungan, tetapi juga melengkapi gaya hidup dinamis mereka,” tutur CEO PT Sokonindo Automobile Alexander Barus.

2. Intip Spesifikasi Seres 3

Seres 3 merupakan mobil SUV listrik berbasis baterai (BEV) yang memiliki jarak tempuh hingga 412 km (pengukuran NEDC) dengan kapasitas baterai 54 kWh. Waktu pengisian daya yang dibutuhkan hanya 40 menit (20% - 80%).