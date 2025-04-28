Bisa Cegah Microsleep, Ini Fitur Keselamatan XForce

JAKARTA - Tingkat kecelakaan kendaraan di jalan paling banyak disebabkan faktor human error. Salah satunya adalah microsleep.

Microsleep dapat menjadi momok bagi pengemudi, khususnya saat bepergian jarak jauh. Meski hanya beberapa ngetik, microsleep dapat berakibat fatal.

Karena itu, kini pada sejumlah model mobil tersedia berbagai fitur keselamatan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan manusia dalam kecelakaan lalu lintas.

Itu termasuk pada Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense. Varian tertinggi XForce yang meluncur pada akhir 2024 ini disematkan sejumlah fitur keselamatan.

Fitur Diamond Sense pada Xforce ini dapat membantu pengemudi untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, mengurangi risiko kecelakaan akibat pengemudi mengantuk atau microsleep, serta memperingatkan pengemudi dengan suara atau visual pada spidometer.

1. Fitur Keselamatan

Berikut sejumlah fitur keselamatan yang mampu mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya, yang terdapat pada Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense :

Adaptive Cruise Control (ACC) with Low-Speed Follow

Fitur ini membantu menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan, bahkan pada kecepatan rendah.

Forward Collision Mitigation (FCM)

Sistem ini mendeteksi potensi tabrakan dan secara otomatis mengerem untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Blind Spot Warning (BSW)

Memperingatkan pengemudi tentang kendaraan yang berada di blind spot.

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Membantu mendeteksi lalu lintas di belakang saat memundurkan kendaraan.

Hill Start Assist (HSA)

Membantu mencegah mobil mundur saat berhenti di tanjakan.