Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bisa Cegah Microsleep, Ini Fitur Keselamatan XForce

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |15:59 WIB
Bisa Cegah Microsleep, Ini Fitur Keselamatan XForce
Mitsubishi XForce Ultimate DS. (Foto: MMKSI)
A
A
A

JAKARTA - Tingkat kecelakaan kendaraan di jalan paling banyak disebabkan faktor human error. Salah satunya adalah microsleep.

Microsleep dapat menjadi momok bagi pengemudi, khususnya saat bepergian jarak jauh. Meski hanya beberapa ngetik, microsleep dapat berakibat fatal.

Karena itu, kini pada sejumlah model mobil tersedia berbagai fitur keselamatan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan manusia dalam kecelakaan lalu lintas.

Itu termasuk pada Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense. Varian tertinggi XForce yang meluncur pada akhir 2024 ini disematkan sejumlah fitur keselamatan.

Fitur Diamond Sense pada Xforce ini dapat membantu pengemudi untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, mengurangi risiko kecelakaan akibat pengemudi mengantuk atau microsleep, serta memperingatkan pengemudi dengan suara atau visual pada spidometer.

1. Fitur Keselamatan

Berikut sejumlah fitur keselamatan yang mampu mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya, yang terdapat pada Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense :

  • Adaptive Cruise Control (ACC) with Low-Speed Follow

Fitur ini membantu menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan, bahkan pada kecepatan rendah.

  • Forward Collision Mitigation (FCM)

Sistem ini mendeteksi potensi tabrakan dan secara otomatis mengerem untuk mengurangi risiko kecelakaan.

  • Blind Spot Warning (BSW)

Memperingatkan pengemudi tentang kendaraan yang berada di blind spot.

  • Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Membantu mendeteksi lalu lintas di belakang saat memundurkan kendaraan.

  • Hill Start Assist (HSA)

Membantu mencegah mobil mundur saat berhenti di tanjakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180383//mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-joxq_large.jpg
Bedah Teknologi AYC di Mitsubishi XForce dan Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3179995//mitsubishi_destinator-2jUq_large.jpg
9 Fitur yang Membantu Pengemudi Destinator saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173203//pajero_sport-MB01_large.jpg
Harganya Tembus Rp700 Juta, Intip Spesifikasi New Pajero Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172852//mitsubishi_destinator-m5nY_large.jpg
Mitsubishi Destinator Catat 8 Ribu SPK, Harga Bakal Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169539//toyota-RerV_large.jpg
Merek Mobil Terlaris di Indonesia Agustus 2025, Toyota Teratas dan Mitsubishi Merangsek Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/52/3166280//mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-Pe9J_large.jpg
Mitsubishi Xforce Dapat Pembaruan Teknologi Keselamatan, Intip Fiturnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement