HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pria Ini Menabung 10 Tahun untuk Beli Ferrari Impian, Dikendarai 1 Jam Langsung Terbakar Habis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |14:37 WIB
Pria Ini Menabung 10 Tahun untuk Beli Ferrari Impian, Dikendarai 1 Jam Langsung Terbakar Habis
Ferarri 458 Spider milik Honkon terbakar saat dikendarai. (Foto: X/@Niatan_2525)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pria di Jepang benar-benar mengalami nasib sial saat mobil impiannya, sebuah Ferrari 458 Spider baru, terbakar hanya satu jam setelah dia mengendarainya untuk pertama kali. Padahal, pria itu telah menabung selama 10 tahun untuk membeli mobil tersebut.

Kisah yang dialami Honkon, seorang produser musik muda tersebut menjadi viral di media sosial Jepang. Honkon menghabiskan banyak uang untuk membeli mobil sport Ferrari impiannya tetapi melihatnya terbakar pada hari ia mengendarainya untuk pertama kali.

Pria berusia 33 tahun itu baru-baru ini mengatakan bahwa pada awalnya, ia mengira asap itu berasal dari mobil di sebelahnya, tetapi saat kendaraan itu menjauh, terlihat jelas bahwa asap itu keluar dari Ferrari. Jadi Honkon hanya menepi, keluar dari kendaraan, dan menelepon pemadam kebakaran. Dia menghabiskan 20 menit berikutnya menyaksikan mobil impiannya itu terbakar hampir seluruhnya.

"Saya rasa saya satu-satunya orang di Jepang yang mengalami masalah seperti itu," tulis Honkon di X, sebagaimana dilansir Oddity Central. “Saya menghabiskan 43 juta yen (sekira Rp5 miliar) dan yang saya dapatkan hanyalah foto ini.”

 

Halaman:
1 2
      
