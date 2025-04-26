Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Ungkap Bukti Gladiator Romawi Lawan Singa dari Kerangka Berusia Ribuan Tahun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |17:22 WIB
Ilmuwan Ungkap Bukti Gladiator Romawi Lawan Singa dari Kerangka Berusia Ribuan Tahun
Ilmuwan Ungkap Bukti Gladiator Romawi Lawan Singa dari Kerangka Berusia Ribuan Tahun (Google Image FX/Daily Mail)
A
A
A

JAKARTA - Ilmuwan mengungkap gladiator Romawi bertarung melawan singa pada masa silam. Hal ini berdasarkan bekas gigitan yang ditemukan pada kerangka. 

1. Bukti Gladiator Romawi Lawan Singa

Bekas gigitan yang ditemukan pada kerangka di pemakaman Romawi di York, Inggris, telah memberikan bukti arkeologi pertama tentang pertempuran epik antara seorang gladiator dan seekor singa.

Petarung yang dimaksud adalah seorang pria, berusia antara 26 dan 35 tahun, dengan tubuh yang kuat dan beberapa luka yang telah sembuh. Seorang pria yang hidup sekitar 1.800 tahun lalu diyakini tewas dalam pertandingan gladiator, diterkam seekor singa.

Pengamatan yang paling menonjol adalah apa yang tampak seperti luka gigitan yang ditemukan di tulang pinggulnya.

"Bekas gigitan itu kemungkinan dibuat oleh seekor singa, yang menegaskan bahwa kerangka yang dikubur di pemakaman itu adalah gladiator, bukan tentara atau budak, seperti yang awalnya diduga," ujar dosen Osteoarkeologi di Universitas York, Malin Holst, melansir Daily Mail, Sabtu (26/4/2025). 

"Mereka merupakan konfirmasi osteologis pertama tentang interaksi manusia dengan karnivora besar dalam pertarungan atau hiburan di dunia Romawi."

Sayangnya, tampaknya luka itu tidak pernah sembuh. Para ahli menyatakan, luka itu kemungkinan besar menjadi penyebab kematiannya.

Kerangka itu digali dari salah satu kuburan gladiator yang paling terawat di dunia, Driffield Terrace, pada 2010.

Di sana, para peneliti telah memeriksa sisa-sisa 82 pemuda berbadan tegap.

Pada saat itu, mereka dapat mengetahui dari email gigi berbagai provinsi Romawi di seluruh dunia tempat kerangka itu berasal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Singa Romawi Gladiator Ilmuwan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/56/3141849/tato_langka_mumi_misterius-3eQJ_large.jpg
Tato Langka di Wajah Mumi Wanita Berusia 800 Tahun Kejutkan Arkeolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/56/3133772/monumen_obelisk_di_paris-RFWC_large.jpg
Ilmuwan Temukan 7 Pesan Rahasia di Obelisk yang Dibuat 3 Ribu Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/56/3049469/cat_paling_putih_di_dunia-ICVT_large.jpg
Ilmuwan Berhasil Ciptakan Cat Terputih di Dunia, Diklaim Bisa Gantikan AC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/56/2861686/ilmuwan-temukan-ekosistem-baru-di-laut-dalam-apa-hasilnya-vdaLxltBBI.jpeg
Ilmuwan Temukan Ekosistem Baru di Laut Dalam, Apa Hasilnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/56/2854942/mengenal-superkonduktor-lk-99-yang-dipopulerkan-ilmuwan-korea-38wbKpAm46.jpg
Mengenal Superkonduktor LK-99 yang Dipopulerkan Ilmuwan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/56/2831574/ilmuwan-sebut-firaun-bukan-meninggal-karena-malaria-tapi-kecelakaan-saat-mabuk-0riKippEJe.jpg
Ilmuwan Sebut Firaun Bukan Meninggal karena Malaria, Tapi Kecelakaan saat Mabuk
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement