Penjualan Mobil Listrik Naik, Pemerintah Harap Tembus 100 Ribu Tahun Ini

Penjualan Mobil Listrik Naik, Pemerintah Harap Tembus 100 Ribu Tahun Ini (Ilustrasi/BYD Motor Indonesia)

JAKARTA - Tren mobil listrik di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Banyaknya brand yang masuk ke Tanah Air dengan membawa beragam model dengan harga kompetitif membuat masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik.

1. Penjualan Mobil Listrik Naik

Dalam dua bulan terakhir tahun ini, tepatnya Februari dan Maret, penjualan mobil listrik secara wholesales juga alami peningkatan. Bahkan, jumlahnya melebihi mobil hybrid yang selama ini selalu lebih unggul.

Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan mobil listrik secara wholesales berdasarkan data Gaikindo sebesar 16.535. Sementara mobil hybrid terjual sebanyak 13.957 unit dalam tiga bulan pertama 2025.

2. Diharapkan Tembus 100 Ribu

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, berharap penjualan mobil listrik pada tahun ini bisa mencapai 100.000 unit.

"Pada tahun lalu, bisa mencapai 43.188 unit. Tahun ini, baru kuartal pertama saja mencapai 16 ribu unit. Jadi kita cukup optimis sehingga mudah-mudahan tahun ini, harapan kita, mungkin bisa 100.000 unit. Atau mungkin 10 persen dari total penjualan nasional. Itu cukup progresif," kata Rachmat saat ditemui di Jakarta Pusat, belum lama ini.

Menurut Rachmat, apabila sudah mencapai angka 10 persen dari penjualan secara nasional, pertumbuhannya akan lebih cepat di tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut merujuk pada negara China yang pertumbuhan kendaraan listriknya sangat pesat setiap tahunnya.