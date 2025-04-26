XPeng Kenalkan Ultrafastcharging 10 Menit Cas Tambah Jarak Tempuh 420 Km

JAKARTA - XPeng Motors memamerkan mobil listrik dilengkapi artificial intelligent (AI/kecerdasan buatan) hingga mobil terbang. Selain itu, XPeng memamerkan ultrafastcharging berbasis AI di ajang Shanghai Auto Show 2025.

Brand otomotif China itu serius mengembangkan teknologi berbasis AI. Xpeng membangun ekosistem yang terintegrasi.

"Melalui AI Tech Tree kami, XPENG membangun ekosistem terintegrasi di mana inovasi-inovasi terbaru, seperti baterai AI Supercharging 5C, chip AI Turing, dan robotik IRON bersatu untuk menciptakan solusi mobilitas cerdas yang dapat belajar, beradaptasi, dan menambah pengalaman transportasi," kata Chairman and CEO of Xpeng, He Xiaopeng, dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

1. Ultrafastcharging

He Xiaopeng memperkenalkan Super Long Range Max Flagship Edition yang dilengkapi teknologi 5C Supercharging AI Battery.

Dengan mengisi daya 10 menit dapat memberikan jarak tempuh hingga 420 km hanya dengan 10 menit pengisian baterai dengan efisiensi energi 12,7 kWh per 100 km.

2. Mobilitas Berbasis AI

Setahun sejak mencapai produksi full-stack massal untuk sistem AI-nya, XPeng memperkenalkan XPENG World Foundation Model – “AI Brain” generasi lanjutan. Ini memiliki parameter 35 kali lebih banyak dari model VLA (Vision-Language-Action) konvensional.

Mobil terbang Xpeng

Kemampuan self-optimizing memungkinkan adaptasi secara real time terhadap berbagai skenario berkendara, dengan aplikasi mencakup kendaraan berbasis AI, robotika, dan mobil terbang.