Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

XPeng Kenalkan Ultrafastcharging 10 Menit Cas Tambah Jarak Tempuh 420 Km

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |10:50 WIB
XPeng Kenalkan Ultrafastcharging 10 Menit Cas Tambah Jarak Tempuh 420 Km
XPeng Kenalkan Ultrafastcharging 10 Menit Cas Tambah Jarak Tempuh 420 Km (XPeng Motors)
A
A
A

JAKARTA - XPeng Motors memamerkan mobil listrik dilengkapi artificial intelligent (AI/kecerdasan buatan) hingga mobil terbang. Selain itu, XPeng memamerkan ultrafastcharging berbasis AI di ajang Shanghai Auto Show 2025. 

Brand otomotif China itu serius mengembangkan teknologi berbasis AI. Xpeng membangun ekosistem yang terintegrasi. 

"Melalui AI Tech Tree kami, XPENG membangun ekosistem terintegrasi di mana inovasi-inovasi terbaru, seperti baterai AI Supercharging 5C, chip AI Turing, dan robotik IRON bersatu untuk menciptakan solusi mobilitas cerdas yang dapat belajar, beradaptasi, dan menambah pengalaman transportasi," kata Chairman and CEO of Xpeng, He Xiaopeng, dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

1. Ultrafastcharging

He Xiaopeng memperkenalkan Super Long Range Max Flagship Edition yang dilengkapi teknologi 5C Supercharging AI Battery. 

Dengan mengisi daya 10 menit dapat memberikan jarak tempuh hingga 420 km hanya dengan 10 menit pengisian baterai dengan efisiensi energi 12,7 kWh per 100 km.

2. Mobilitas Berbasis AI

Setahun sejak mencapai produksi full-stack massal untuk sistem AI-nya, XPeng memperkenalkan XPENG World Foundation Model – “AI Brain” generasi lanjutan. Ini memiliki parameter 35 kali lebih banyak dari model VLA (Vision-Language-Action) konvensional.

Mobil terbang Xpeng
Mobil terbang Xpeng

Kemampuan self-optimizing memungkinkan adaptasi secara real time terhadap berbagai skenario berkendara, dengan aplikasi mencakup kendaraan berbasis AI, robotika, dan mobil terbang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/52/3153594/diler_xpeng_di_puri_jakarta_barat-sQwt_large.jpeg
Xpeng Resmikan Diler Flagship di Jakarta, Ada Fast Charging Station hingga Body Paint
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/52/3149172/xpeng_bawa_mobil_terbang-qrnK_large.jpg
Xpeng Bakal Pamerkan Mobil Terbang di GIIAS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/52/3148871/xpeng_g6-cO2m_large.jpg
Xpeng G6 dan X9 Resmi Meluncur di Indonesia, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/52/3131249/xpeng_x9-lFgM_large.jpg
Xpeng X9 Resmi Meluncur Global, Harganya Tak Sampai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/52/3118344/xpeng_x9-vEbN_large.jpg
Mobil China Bertambah Lagi, Xpeng Meluncur di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/52/3100313/erajaya_jadi_atpm_xpeng-yBJD_large.jpg
Jadi ATPM Xpeng, Erajaya Mulai Jualan Mobil Listrik Tahun Depan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement