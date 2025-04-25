Xiaomi Diduga Tuntut Karyawan Bekerja hingga Hampir 12 Jam, Cuti Bisa Kena Penalti

JAKARTA - Perusahaan teknologi Xiaomi dikabarkan menuntut karyawannnya bekerja dengan jam kerja di atas normal. Banyak karyawan bekerja setidaknya 11,5 jam bahkan hingga 15 jam sehari.

1. Karyawan Bekerja 11,5 Jam

Melansir Gizmochina, Jumat (25/4/2025), Xiaomi menghadapi pengawasan menyusul laporan di China yang menuduh perusahaan tersebut diam-diam mendorong karyawannya untuk bekerja lembur berlebihan. Sebuah unggahan di Maimai, layanan mirip LinkedIn yang populer di China, mengklaim Xiaomi mengharuskan staf untuk bekerja setidaknya 11,5 jam sehari.

Mereka yang jam kerjanya kurang dari 8 jam diduga diminta untuk menyerahkan penjelasan tertulis. Karyawan yang secara konsisten mendapat peringkat rendah dalam total jam kerja dilaporkan menjadi sasaran wawancara internal. Dalam beberapa kasus, mereka ditekan untuk mengundurkan diri.

Yang lebih memprihatinkan, beberapa karyawan Xiaomi mengonfirmasi klaim ini kepada media China, Jiupai News. Laporan internal dari karyawan menunjukkan, situasinya bervariasi tergantung pada departemennya.

Seorang karyawan dari divisi telepon seluler perusahaan mengatakan setiap tim tampaknya beroperasi dengan patokannya sendiri. Di beberapa kelompok, jam kerja harian minimum ditetapkan pada 10,5 jam. Sementara di kelompok lain, mencapai 14 atau 15 jam sehari. Tim mereka sendiri dilaporkan beroperasi dengan persyaratan 12,5 jam.

Menurut Jiupai News, ekspektasi ini tidak didokumentasikan secara formal. Para manajer dilaporkan menyampaikannya secara lisan untuk menghindari meninggalkan jejak di atas kertas.

Seorang karyawan Xiaomi yang berkantor pusat di Shanghai memberi tahu Jiupai News, departemen mereka memberlakukan rata-rata 11,5 jam, yang secara efektif menciptakan hari kerja pukul 9 pagi hingga 8.30 malam.

Karyawan lain, yang berkantor pusat di Jiangsu, mengklaim tim mereka beroperasi dengan jadwal 12 jam.

"Pimpinan menegur saya karena peringkat saya yang rendah," katanya.