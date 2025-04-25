Samsung Luncurkan Lini Perangkat Rumah Tangga Pintar Berbasis AI

JAKARTA – Samsung Electronics Indonesia resmi merilis jajaran peralatan rumah tangga pintar terbarunya, Samsung Bespoke AI 2025. Lini peralatan rumah tangga ini diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat akan efisiensi, kenyamanan, dan penghematan energi.

Lini perangkat pintar ini terdiri atas kulkas pintar Bespoke AI, wireless vacuum cleaner Bespoke AI Jet Lite, dan mesin cuci sekaligus pengering Bespoke AI Laundry Combo, yang terintegrasi dalam ekosistem SmartThings Samsung.

“Bespoke AI tahun ini bukan sekadar kecanggihan teknologi, tapi bagaimana teknologi bisa relevan dan membantu kehidupan sehari-hari yang makin kompleks,” ujar Head of Home Appliances Product Marketing, Samsung Electronics Indonesia, Jimmy Tjan, di Jakarta, kemarin.

1. Kontrol dari Smartphone

Dengan integrasi AI dan SmartThings, ketiga perangkat Bespoke AI mampu mempelajari kebiasaan pengguna dan memberikan saran cerdas. Semuanya bisa dikontrol melalui smartphone—mulai dari mengatur suhu kulkas, menghidupkan vacuum cleaner dari jarak jauh, hingga memilih mode pencucian yang paling efisien sesuai jenis pakaian.

Kulkas Pintar Bespoke AI dilengkapi layar interaktif AI Home 9 inci dan Family Hub 21,5 inci yang bisa menampilkan resep, memutar musik, menjawab panggilan telepon, serta memonitor isi kulkas melalui fitur Food List.

Inovasi seperti Auto Open Door memungkinkan pengguna membuka pintu kulkas hanya dengan sentuhan ringan atau perintah suara.