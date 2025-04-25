Ilmuwan Temukan 7 Pesan Rahasia di Obelisk yang Dibuat 3 Ribu Tahun Lalu

Ilmuwan Temukan 7 Pesan Rahasia di Obelisk yang Dibuat 3 Ribu Tahun Lalu (Daily Mail)

JAKARTA - Ilmuwan menemukan 7 pesan rahasia yang tersembunyi dari monumen Obelisk Luxor yang selama hampir 200 tahun tersimpan di pusat kota Paris, Prancis. Obelisk Luxor dibuat oleh orang Mesi lebih dari 3 ribu tahun lalu.

1. Obelisk di Paris

Obelisk Luxor disimpan di Place de la Concorde, Paris. Diukir dari granit merah, Obelisk ini dibuat pada masa pemerintahan firaun Mesir Ramses II (sekitar tahun 1250 SM) dan diberikan kepada Prancis pada abad ke-19.

Hingga saat ini, akademisi mengira mereka telah menguraikan hieroglif yang membentang di sepanjang monumen, yang diatapi oleh tutup piramida berlapis emas yang ditambahkan oleh Prancis pada 1990-an.

Namun menurut seorang akademisi, struktur tersebut masih menyimpan rahasia Mesir.

Dr Jean-Guillaume Olette-Pelletier, seorang Egyptologist di Universitas Paris-Sorbonne, mengklaim telah menemukan tujuh pesan rahasia pada obelisk tersebut.

Salah satu di antaranya menawarkan frasa samar 'Tenangkan kekuatan ka Amun' yang merujuk pada dewa udara Mesir kuno.

Salah satu adegan di Obelisk di Paris (Daily Mail)

"Frasa ini ada untuk mengingatkan kita bahwa manusia harus terus-menerus memberikan persembahan kepada para dewa untuk menenangkan kekuatan vital mereka yang terkadang merusak,' kata pakar tersebut, melansir Daily Mail, Jumat (25/4/2025).

Obelisk di Paris sebenarnya adalah salah satu dari dua yang dikenal sebagai Obélisques de Louxor, yang masing-masing diukir dari sepotong granit merah lebih dari 3 ribu tahun yang lalu.

Sementara yang satu tetap berada di posisinya di luar Kuil Luxor Mesir. Yang lainnya diangkut ke Paris dengan kapal yang dibuat khusus pada awal tahun 1830-an.