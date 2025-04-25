Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Gaikindo Ungkap Aksi Premanisme Ganggu Industri Sudah Terjadi sejak 90-an

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |06:01 WIB
Gaikindo Ungkap Aksi Premanisme Ganggu Industri Sudah Terjadi sejak 90-an
Gaikindo Ungkap Aksi Premanisme Ganggu Industri Sudah Terjadi sejak 90-an (Ilustrasi/Fadli Ramadan)
JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) buka suara terkait gangguan oknum ormas yang berujung pada aksi premanisme di kawasan industri. Disebutkan, hal ini ternyata sudah terjadi sejak 1990-an.

1. Aksi Premanisme di Kawasan Industri 

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, mengatakan aksi premanisme berkedok ormas di kawasan industri sudah terjadi sejak era reformasi pada 1998. Namun, Gaikindo berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan menggandeng pihak terkait demi memberi rasa aman dan nyaman bagi investor.

"Itu sudah kami sampaikan, itu hal yang terjadi cukup lama, dari semenjak tahun 1998 itu sudah ada kejadian begini. Kami sedang dalam proses untuk mengatasinya," kata Kukuh saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

Ia menyebutkan, seluruh produsen yang memiliki pabrik atau sedang membangun fasilitas perakitan di Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Ini dilakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan dari pihak yang tak bertanggung jawab.

"Itu sudah ditangani. Kami sudah sampaikan ke pemerintah dan mereka (anggota Gaikindo) juga menyampaikan," ujarnya.

2. Libatkan Warga Sekitar

Gaikindo juga menyarankan kepada setiap produsen yang membangun pabrik untuk melibatkan warga sekitar. Ini untuk menghindari kecemburuan sosial dan sekaligus mensejahterakan masyarakat sekitar pabrik.

"Mereka sudah tahu. Sudah pasti otomatis melibatkan warga lokal. Karena misalnya pabriknya di Cikarang kan tidak mungkin mengambil tenaga kerja dari Tangerang," tuturnya.

 

Topik Artikel :
Pabrik Mobil Pabrik Gaikindo
