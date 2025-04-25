Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perdana, Penjualan Mobil Listrik Kalahkan Hybrid

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |15:30 WIB
Perdana, Penjualan Mobil Listrik Kalahkan Hybrid
Perdana, Penjualan Mobil Listrik Kalahkan Hybrid (Ilustrasi/Ist)
JAKARTA - Penjualan secara wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan peningkatan pada segmen mobil listrik atau BEV.

1. Penjualan Mobil Listrik Meningkat

Pada dua bulan terakhir, yakni Februari dan Maret 2025, tren penjualan BEV jauh lebih besar dibandingkan mobil hybrid. Padahal, mobil hybrid sebelumnya selalu memimpin pasar elektrifikasi karena dianggap cocok dengan kondisi di Indonesia.

"Benar, BEV sekarang sedang naik. Sebelumnya hybrid lebih tinggi karena jaraknya terjangkau. Sekarang orang butuhnya untuk di Jakarta saja, mungkin hanya untuk menghindari ganjil genap, sehingga tren di BEV meningkat," kata Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo, saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Pada Maret 2025, penjualan mobil listrik secara wholesales mencapai 8.835 unit. Angka tersebut naik 70,46 persen dibandingkan pencapaian bulan sebelumnya yang terdistribusi sebanyak 5.183 unit.

Sementara penjualan mobil hybrid pada Maret 2025 sebanyak 5.136 unit. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 11,91 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan penjualan 4.589 unit.

2. Penjualan Mobil Listrik Kalahkan Hybrid

Total, pada kuartal pertama tahun ini, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 16.535 unit. Jumlah tersebut unggul sedikit atas penjualan mobil hybrid yang secara kumulatif membukukan 13.957 unit.

"Untuk BEV sekarang porsinya 8,1 persen, hybrid 6,8 persen. Jadi total kendaraan elektrifikasi sudah 14,9 persen sampai Maret 2025," ujar Kukuh.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
