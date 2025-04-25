Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Belum 2 Tahun, Diler Pertama Neta di Kelapa Gading Tutup

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |14:33 WIB
Belum 2 Tahun, Diler Pertama Neta di Kelapa Gading Tutup
Belum 2 Tahun, Diler Pertama Neta di Kelapa Gading Tutup (Ilustrasi/Dok Neta Indonesia)
JAKARTA - Diler pertama Neta yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dinyatakan tutup operasional. Itu dapat diketahui dalam pencarian di Google Maps yang menunjukkan keterangan "Tutup Permanen" dan pernyataan dari produsen.

1. Penjelasan Neta soal Diler Kepala Gading Tutup

Brand PR & Digital Senior Manager PT Neta Auto Indonesia, Frietz Frederick mengatakan, ini merupakan langkah dari strategi bisnis Neta di Indonesia. Namun, penutupan diler ini tidak akan mempengaruhi layanan kepada konsumen.

"Kami tetap berkomitmen penuh untuk menghadirkan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, serta terus memperkuat jaringan dan kehadiran kami secara nasional," kata Frietz saat dihubungi MNC Portal.

Sebagai informasi, diler mobil listrik pertama Neta di Indonesia tersebut belum genap berusia dua tahun, usai diresmikan pada 9 November 2023. Diler Neta Kelapa Gading ini berdiri di atas lahan seluas 1.628 m² dan dilengkapi fasilitas layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts).

2. Pastikan Layanan Purnajual

Frietz memastikan, apa yang ditawarkan Neta kepada konsumen dalam paket pembelian akan tetap didapatkan. Karena itu, ia meminta seluruh konsumen Neta tak perlu khawatir dengan layanan purnajualnya.

"Kami juga ingin menegaskan bahwa seluruh benefit dan hak konsumen, termasuk garansi kendaraan, layanan Emergency Road Assistance (ERA), layanan Home Service, serta akses terhadap riwayat servis kendaraan, akan tetap berlaku secara penuh tanpa pengecualian," tuturnya.

"Pelanggan tetap dapat melanjutkan seluruh layanan tersebut melalui diler resmi Neta di manapun," lanjutnya.

 

