Terungkap, Ini Alasan Konsorsium Baterai LG Batal Investasi di Indonesia

JAKARTA - Indonesia Battery Corporation (IBC) mengungkapkan alasan mundurnya konsorsium pasok baterai kendaraan listrik yang dipimpin oleh LG. Ini terjadi karena tidak ada kesepahaman antara pemerintah Indonesia.

1. Kesepakatan Tak Kunjung Tercapai

VP Commercial and Marketing IBC, Bayu Hermawan mengatakan, diskusi mengenai kelanjutan proyek sudah diinisiasi sejak 2020. Tapi, belum juga mencapai kesepakatan setelah berjalan selama lima tahun.

"Jadi sebenarnya terkait dengan pengembangan ini, teman-teman kementerian sebagai identitas BUMN, inisiasinya seperti yang disampaikan Pak Rosan, Pak Bahlil juga sempat sampaikan ya, kita inisiasinya sejak 2020, 2021 dan lain sebagainya," kata Bayu di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Bayu menyampaikan, pemerintah ingin pihak yang membangun pabrik baterai di Tanah Air harus memiliki seluruh fasilitas di Indonesia. Hal ini dapat menguntungkan bagi Indonesia karena memiliki material bahan baku terbanyak.

"Value chance-nya juga luas sekali dari hulu sampai hilir. Tambang, smelter, katoda, prekursor, sampai sel baterainya harus terintegrasi," ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bayu mengatakan diskusi dilakukan secara rutin untuk membahas kelanjutan proyek tersebut. Namun, dari diskusi yang berjalan, tidak ditemukan kesepakatan antara kedua pihak.

"Dalam rangkaian itu kalau kita lihat, cukup banyak diskusi dan terkait hal-hal yang kita tidak sejalan apa yang diamanatkan pemerintah. Kemudian juga dengan apa yang mereka visikan, terutama market penetration ya, apalagi Hyundai itu kan sangat matters banget terkait pasar US, Europe, mungkin adanya barrier di sana jadi salah satu konsiderasi juga dari mereka," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)