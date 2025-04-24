Pra Pemesanan Switch 2 Luar Biasa, Nintendo Minta Maaf tak Bisa Penuhi Permintaan

JAKARTA - Nintendo Switch 2 tampaknya akan menjadi hit baru bagi raksasa industri game Jepang itu, yang terlihat dari jumlah pra pemesanan yang fantastis. Bahkan, besarnya angka pra-pemesanan Switch 2 membuat Nintendo mengumumkan permintaan maaf karena tidak mampu memenuhi permintaan.

Dalam pesan yang diunggah di X, Presiden Nintendo Shuntaro Furukawa mengakui bahwa permintaan untuk Switch 2 telah “jauh melampaui” ekspektasi.

Menurut Furukawa, lebih dari 2,2 juta orang mengajukan lotere hanya untuk memesan konsol melalui My Nintendo Store. Menurutnya, ini jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya dapat disediakan perusahaan pada peluncuran 5 Juni.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena gagal memenuhi harapan Anda meskipun kami telah mempersiapkan diri dengan baik,” kata Furukawa, sebagaimana dilansir Gizmochina.

Pesan langsung dari Furukawa ini mengonfirmasi akan adanya penundaan pengiriman Switch 2 bagi sebagian konsumen.