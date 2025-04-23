Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Link dan Cara Download YouTube Biru Tanpa Iklan MOD

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |19:10 WIB
Ini Link dan Cara Download YouTube Biru Tanpa Iklan MOD
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Aplikasi YouTube Blue Mod, atau yang dikenal juga sebagai YouTube Biru banyak diminati pengguna internet di Indonesia. Ini terutama karena aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menonton video YouTube tanpa jeda iklan.

Apa Itu Youtube Blue Mod?

Bagi yang belum mengetahui, YouTube Blue Mod adalah aplikasi pihak ketiga untuk aplikasi YouTube, dengan tampilan yang juga mirip. Namun, seperti Namanya, aplikasi YouTube Blue ini memiliki tampilan berwarna biru, alih-alih merah sepeti aplikasi orisinilnya.

Sebagai aplikasi pihak ketiga, YouTube Blue Mod memiliki keunggulan yang tak ada pada aplikasi YouTube asli. Fitur yang paling utama adalah kemampuan menonton video dan mendengar lagu tanpa jeda iklan, yang hanya bisa dinikmati pada YouTube orisinil jika kita memiiki akun premium berbayar.

Pengguna juga bisa mengunduh video atau lagu melalui YouTube Blue untuk bisa menikmati video atau lagu tanpa perlu sambungan internet.

Link Download YouTube Blue Mod

Bagi yang ingin mencoba menggunakan aplikasi ini bisa mengunduhnya melalui link berikut:

https://apkals.com/download/youtube-blue-apk/

Risiko Menggunakan YouTube Blue Mod

Namun, seperti banyak aplikasi pihak ketiga, YouTube Biru ini memiliki beberapa kekurangan dan berisiko tinggi, terutama terkait keamanan, saat diinstal atau digunakan.

Risiko Terkena Virus

Risiko pertama tentu saja adalah risiko terkena virus, yang mungkin masuk ke perangkat saat Anda mendownload aplikasi ini dari sumber yang tidak terpecaya. Selain itu, ada juga kemungkinan aplikasi YouTube Blue Mod yang Anda unduh telah dimodifikasi sehingga mengandung malware yang berbahaya bagi perangkat.

 

Halaman:
1 2
      
