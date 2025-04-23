Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Bakal Pamerkan Van Model Baru di PEVS 2025, Detailnya Masih Misteri

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |19:54 WIB
Wuling Bakal Pamerkan Van Model Baru di PEVS 2025, Detailnya Masih Misteri
Wuling akan menampilkan model baru pada PEVS 2025.
A
A
A

JAKARTA - Wuling Motors akan memamerkan model baru yang pertama kali tampil di Indonesia pada pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 29 Mei - 4 Juni mendatang. Selain model baru, Wuling juga akan membawa beberapa model mobil yang sudah dipasarkan di Indonesia pada pameran tersebut.

Brand Communication Senior Manager Wuling Motors Brian Gomgom mengatakan pihaknya akan memamerkan tujuh unit display dan enam unit test drive di PEVS 2025. Seluruh model tersebut berasal dari ABC Stories, yakni Air ev, BinguoEV, dan Cloud EV.

"Total nanti ada tujuh unit display dan enam unit untuk test drive terdiri dari Air ev, Binguo EV, dan Cloud EV. Jadi harapannya ini dapat memikat para pengunjung, baik perorangan maupun corporate bisa langsung menjajalnya," kata Brian di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Bukan hanya memamerkan produk yang sudah dipasarkan di Indonesia, tapi Wuling juga akan membawa satu model baru untuk dipamerkan. Tapi, belum disampaikan informasi lebih lanjut model apa yang akan mereka bawa.

"Di situ, kami memang hadirkan satu kejutan yang akan kami perkenalkan pertama kalinya. Kami mengundang para rekan media untuk melihat jawaban model apa yang akan diperkenalkan Wuling di Indonesia," ujarnya.

Kendati begitu, siluet dari presentasi yang ditampilkan terlihat model Wuling Yangguang. Itu merupakan van listrik yang sudah dijual Wuling di pasar Jepang. Hal tersebut terlihat dari bentuk lampu utama dan bember depan.

 

