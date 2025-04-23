Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Buka Suara Soal Pembangunan Pabrik di Subang yang Diganggu Oknum Ormas

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |16:52 WIB
BYD Buka Suara Soal Pembangunan Pabrik di Subang yang Diganggu Oknum Ormas
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia akhirnya buka suara soal isu gangguan oknum ormas di lokasi pembangunan pabriknya di Subang, Jawa Barat, yang viral di media. Terlepas dari isu tersebut, BYD memastikan pembangunan pabrik masih sesuai dengan rencana awal.

"Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik," kata Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia Luther T Panjaitan saat dihubungi MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat, Selasa (22/4/2025).

Luther mengatakan bahwa tidak ada gangguan dari pihak manapun dalam proses pembangunan pabrik tersebut. Dia menegaskan bahwa BYD tidak ingin terlibat dengan oknum ormas dan fokus untuk menyelesaikan pembangunan pabrik untuk memenuhi komitmennya dengan pemerintah Indonesia.

"Dan kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah," lanjut Luther.

Seperti diketahui, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan ada gangguan dari oknum ormas pada pembangunan pabrik BYD. Informasi tersebut didapatkannya saat kunjungan ke Shenzhen, China.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun Instagram pribadinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179369//byd_kei_car-Nfqp_large.jpg
BYD Siap Luncurkan Kei Car Listrik, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178689//ilustrasi-Thic_large.jpg
BYD dan Honor Umumkan Kerjasama untuk Gabungkan Mobil dengan Smartphone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176593//byd_seal_05_dm_i_model_2026-IKGR_large.jpg
BYD Seal PHEV Meluncur dengan Jarak Tempuh 2 Ribu Km, Harganya Rp100 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176040//toyota-nXIB_large.jpg
10 Merek Mobil Terlaris September 2025, Toyota Teratas-BYD Terhempas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174800//byd-VGEu_large.jpg
BYD Jadi Produsen Mobil Listrik Terlaris, Unggul Telak dari Tesla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/15/3174455//ilustrasi-qf3l_large.jpg
Penjualan Kuartal BYD Turun untuk Pertama Kalinya dalam 5 Tahun
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement