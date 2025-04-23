BYD Buka Suara Soal Pembangunan Pabrik di Subang yang Diganggu Oknum Ormas

JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia akhirnya buka suara soal isu gangguan oknum ormas di lokasi pembangunan pabriknya di Subang, Jawa Barat, yang viral di media. Terlepas dari isu tersebut, BYD memastikan pembangunan pabrik masih sesuai dengan rencana awal.

"Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik," kata Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia Luther T Panjaitan saat dihubungi MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat, Selasa (22/4/2025).

Luther mengatakan bahwa tidak ada gangguan dari pihak manapun dalam proses pembangunan pabrik tersebut. Dia menegaskan bahwa BYD tidak ingin terlibat dengan oknum ormas dan fokus untuk menyelesaikan pembangunan pabrik untuk memenuhi komitmennya dengan pemerintah Indonesia.

"Dan kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah," lanjut Luther.

Seperti diketahui, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan ada gangguan dari oknum ormas pada pembangunan pabrik BYD. Informasi tersebut didapatkannya saat kunjungan ke Shenzhen, China.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun Instagram pribadinya.