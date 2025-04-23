Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Daftar Merek Mobil dan Motor yang Ramaikan PEVS 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |12:38 WIB
Ini Daftar Merek Mobil dan Motor yang Ramaikan PEVS 2025
Ilustrasi. (Foto: Fadli/MPI)
JAKARTA - Pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 29 April hingga 4 Mei diramaikan sekitar 130 merek. Itu terdiri atas merek kendaraan roda empat, tiga, dan dua.

1. Diramaikan 130 Brand

Dengan beragam jenama yang hadir, diharapkan dapat memberikan kepada masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik.

"Dengan total peserta pameran lebih dari 130 brand, akan memberikan kesempatan bagi masyarakat, karena semakin banyak pilihan untuk memilih EV. Mari hadir di PEVS, beli dan gunakan kendaraan listrik, maka Anda akan berkontribusi kepada negara dan lingkungan," ujar Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, di Jakarta pada Selasa (22/4/2025).

2. Daftar Merek Mobil dan Motor di PEVS 2025

Beberapa peserta pameran dari kendaraan roda empat yang ikut berpartispasi di antaranya, MAB, DFSK, Seres, Wuling, BMW, BYD, Kalista, Prestige, Hyundai, Mini, Denza, Chery, dan Morris Garages (MG).

Sementara beberapa peserta dari kendaraan roda dua EV yang ikut berpartisipasi seperti AHM (Astra Honda Motor), Dubbs, Kawasaki, Alva, United, Indomobil E-motor - Adora, Maka Motors, Selis.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan, tantangan global bisa dijadikan sebuah peluang untuk memperkuat industri kendaraan listrik Tanah Air. Karena itu, PEVS 2025 hadir sebagai wadah untuk menjembatani para pelaku industri untuk mengenalkan produk terbarunya kepada masyarakat.

“Di tengah hiruk-pikuk keadaan ekonomi yang ada di luar, Dyandra Promosindo dengan bangga mengadakan pameran kendaraan listrik PEVS untuk menyemarakkan industri otomotif listrik di Indonesia," tutur Daswar.

 

