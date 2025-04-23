EA Umumkan Game Star Wars Berikutnya, Dijadwalkan Rilis 2026

JAKARTA - Electronic Arts (EA) telah mengungkap pengembangan game Star Wars berikutnya, yang berjudul Star Wars Zero Company. Ini merupakan game taktik turn base pemain tunggal yang dikembangkan oleh Bit Reactor bekerja sama dengan Respawn Entertainment dan Lucasfilm Games.

Star Wars Zero Company berlatar menjelang akhir Clone Wars dan digambarkan sebagai "kisah yang nyata dan menegangkan" yang menampilkan pasukan operasi yang tidak konvensional yang menghadapi ancaman baru bagi galaksi. Star Wars Zero Company dijadwalkan akan dirilis pada 2026 di PC, PS 5, dan Xbox Series S/X.

Star Wars Zero Company Diumumkan

Game strategi ini pertama kali dikonfirmasi minggu lalu setelah bocoran, dengan pengumuman lengkap menyusul pada Sabtu, (26/4/2025) di acara Star Wars Celebration di Jepang.

Star Wars Zero Company akan menempatkan pemain pada posisi mantan perwira Republik bernama Hawk, yang akan merekrut dan memimpin tim tentara bayaran elite. Anggota Zero Company datang dari seluruh galaksi dan menampilkan beberapa arketipe Star Wars klasik seperti astromech, Jedi, dan droid. Karakter-karakter tersebut akan hadir dengan ciri-ciri kepribadian dan kemampuan yang berbeda dalam pertempuran.

EA juga merilis trailer pengumuman bersamaan dengan pengungkapan yang menampilkan sinematik dan gameplay dari judul strategi tersebut.

“Visi kami untuk Star WarsZero Company didasarkan pada pilar desain gameplay yang terjalin dalam galaksi Star Wars yang imersif dengan gameplay taktik berbasis giliran yang menarik,” kata Greg Foertsch, CEO dan Direktur Kreatif di pengembang Bit Reactor, dalam siaran pers, yang dilansir Gadgets 360.

“Tujuan kami adalah menghadirkan game dengan cerita Star Wars asli dari era Clone Wars yang memiliki hasil yang berarti dari pilihan pemain, dan pertempuran taktis berbasis giliran yang mendalam dengan presentasi yang mudah dipahami dan sinematik.”