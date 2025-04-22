Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Paten AS Ungkap Desain HP Samsung yang Dapat Digulung

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |22:00 WIB
Paten AS Ungkap Desain HP Samsung yang Dapat Digulung
Gambar desain ponsel gulung Samsung.
A
A
A

JAKARTA - Samsung baru-baru ini mendapatkan paten desain untuk telepon pintar yang dapat digulung oleh Kantor Paten dan Merek Dagang AS (USPTO). Paten tersebut mencakup detail desain ponsel, yang kemungkinan bisa diluncurkan sebagai smartphone kompak yang memanjang secara vertikal dan membentuk layar yang lebih besar.

Dilansir Gadgets 360, paten tersebut menunjukkan ponsel yang digulung itu dapat dilengkapi dengan pengaturan kamera belakang ganda yang bergerak bersama bagian atas smartphone. OEM lain seperti Oppo dan Motorola juga mengembangkan telepon 'geser' dengan layar yang dapat diperpanjang atau digulung, sementara laporan sebelumnya menunjukkan Samsung dapat meluncurkan telepon yang dapat digulung pada 2025.

Gambaran Desain Ponsel Gulung Samsung

Dokumen paten (melalui DomoAI) yang diberikan kepada Samsung Electronics pada 15 April itu mengungkapkan desain ponsel baru yang dapat digulung dari Samsung. Perusahaan tersebut telah dikabarkan sedang mengerjakan telepon genggam dengan layar yang dapat digulung sejak tahun 2019, dan dokumen paten tersebut memberi kita gambaran tentang seperti apa telepon pintar yang dapat digulung secara vertikal dari Samsung.

Gambar 2 dan Gambar 3 dalam paten desain menunjukkan bagian depan dan belakang ponsel yang dapat digulung secara vertikal. Desainnya menunjukkan bahwa ponsel itu mungkin cukup ringkas saat dilipat. Kita dapat melihat bagian ponsel yang diharapkan memanjang di bagian atas panel belakang pada gambar 4 dan 5, dan bagian itu tampak seperti dua kamera dan lampu kilat LED.

Pada Gambar 8 ditunjukkan desain dari sudut lain. Ponsel itu tampaknya memiliki bezel ramping di sepanjang tepi atas, kiri, dan kanan, sementara dagunya cukup besar. Ponsel ini kemungkinan lebih tebal daripada ponsel Samsung lainnya, karena mekanisme yang dapat digulung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/57/3154298//galaxy_z_fold_7-oJcP_large.jpg
Samsung Galaxy Z Fold 7 Meluncur dengan Desain Lebih Tipis dan Peningkatan Performa, Intip Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/57/3152968//samsung_s25_ultra-wdQh_large.jpg
Pengguna Samsung S25 Ultra Keluhkan Masalah Kamera Bergetar Setelah Pembaruan Perangkat Lunak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/57/3146039//ilustrasi-7aWz_large.jpg
Tuduh Langgar Paten OLED, Samsung Gugat TCL ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/57/3139415//ilustrasi-8Sli_large.jpg
Update One UI 7 Bikin Layar Galaxy Tab Alami Crash, Ini Solusi dari Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/57/3139205//ilustrasi-0pSF_large.jpg
Sudah Lawas, Deretan HP Samsung Ini Kemungkinan Tak Dapat Update One UI 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/57/3138704//samsung_galaxy_s25_edge-gYQs_large.jpg
Samsung Akhirnya Luncurkan Ponsel Tertipisnya, Galaxy S25 Edge
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement