Huawei Luncurkan TWS Open Earbuds dengan Desain Earhook HUAWEI FreeArc, Cek Harga dan Fiturnya

JAKARTA – Huawei memperkenalkan perangkat audio True wireless stereo (TWS) terbarunya dengan meluncurkan HUAWEI FreeArc di Indonesia. HUAWEI FreeArc merupakan TWS open-earbuds pertama Huawei yang menggunakan desain earhook yang dirancang untuk memberi kenyamanan dan kestabilan saat digunakan untuk kegiatan seperti olahraga.

Desain yang Nyaman

Ananda Shinta Sirait, Product Specialist Huawei Device Indonesia mengungkapkan bahwa HUAWEI FreeArc memiliki desain Optimal Triangle 140 derajat yang memastikan earbuds ini tetap pada tempatnya meski digunakan untuk olahraga berat seperti berlari, dan berbagai aktivitas luar rungan lainnya.

“Jadi tetap aman digunakan pada saat kita beraktivitas, contoh misalkan kita bersepeda, ataupun lari, dan lain sebagainya,” terang Ananda dalam sesi media briefing di Jakarta, Selasa, (22/4/2025).

Selain itu, earbuds ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IP57, tahan debu dan cipratan air sehingga aman saat digunakan di suasana kering maupun hujan.

HUAWEI FreeArc menggunakan struktur C-Bridge yang fleksibel dan mengikuti lekuk telinga, dengan bahan nickel-titanium shape memory alloy yang dilapoisi silikon cair ultra lembut untuk memastikan kenyamanan saat digunakan di telinga meski dalam waktu lama.

Audio dengan Bass Algorithm

Untuk menghadirkan pengalaman audio berkualitas, HUAWEI FreeArc dilengkapi driver 17x12 mm yang didukung oleh Dynamic Bass Algorithm untuk menghasilkan bass yang kuat dan detail; serta Adaptive Equal-Loudness Algorithm; untuk memastikan kualitas suara optimal di berbagai volume dan situasi.

Open earbuds ini juga memiliki AI Noise Cancellation dan dual mic untuk mendukung panggilan dengan kualitas jernih saat berada di luar ruangan.