Diluncurkan Juli, Samsung Bakal Mulai Produksi Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7 Bulan Depan?

JAKARTA - Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 kemungkinan akan resmi diluncurkan pada Juli selama acara Galaxy Unpacked kedua Samsung tahun ini. Sejauh ini raksasa elektronik Korea Selatan itu belum mengonfirmasi tentang kedua ponsel tersebut, tetapi laporan baru yang keluar dari Korea menunjukkan dengan kuat bahwa perangkat yang dapat dilipat ini berjalan sesuai jadwal.

Produksi massal untuk kedua ponsel yang dapat dilipat tersebut kabarnya akan dimulai pada Mei. Samsung juga dikatakan akan mengumumkan ponsel pintar lipat tiga pertamanya akhir tahun ini, demikian dilansir Gadgets 360.

Menurut laporan dari outlet Korea Selatan The Bell, Samsung Display telah mulai memproduksi panel untuk Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 bulan ini dan Samsung Electronics akan memulai produksi massal ponsel yang dapat dilipat tersebut pada Mei. Proses manufaktur front-end untuk OLED yang dapat dilipat dikatakan sebagian besar mirip dengan OLED seluler konvensional. Namun, proses back-end melibatkan beberapa perbedaan.

Samsung Display kabarnya melakukan pekerjaan front-end di fasilitasnya di Asan, Korea Selatan, sementara proses back-end berlangsung di Bac Ninh, Vietnam. Setelah selesai di pabrik Vietnam, panel OLED yang dapat dilipat dilaporkan dikirim ke pabrik lokal Samsung Electronics.

Ponsel Lipat Tiga Samsung Mungkin Meluncur pada Q4

Ponsel lipat generasi ketujuh Samsung dikabarkan dijadwalkan untuk dirilis pada paruh kedua tahun ini. Lebih lanjut, laporan tersebut menyatakan bahwa perusahaan akan mengumumkan ponsel lipat tiga dan ponsel lipat murah sekitar kuartal keempat tahun ini. Galaxy Z Flip FE dan ponsel lipat tiga sebelumnya dikabarkan akan diluncurkan bersamaan dengan Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 pada Juli tahun ini.