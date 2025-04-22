Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Diluncurkan Juli, Samsung Bakal Mulai Produksi Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7 Bulan Depan?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |14:34 WIB
Diluncurkan Juli, Samsung Bakal Mulai Produksi Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7 Bulan Depan?
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 kemungkinan akan resmi diluncurkan pada Juli selama acara Galaxy Unpacked kedua Samsung tahun ini. Sejauh ini raksasa elektronik Korea Selatan itu belum mengonfirmasi tentang kedua ponsel tersebut, tetapi laporan baru yang keluar dari Korea menunjukkan dengan kuat bahwa perangkat yang dapat dilipat ini berjalan sesuai jadwal.

Produksi massal untuk kedua ponsel yang dapat dilipat tersebut kabarnya akan dimulai pada Mei. Samsung juga dikatakan akan mengumumkan ponsel pintar lipat tiga pertamanya akhir tahun ini, demikian dilansir Gadgets 360.

Menurut laporan dari outlet Korea Selatan The Bell, Samsung Display telah mulai memproduksi panel untuk Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 bulan ini dan Samsung Electronics akan memulai produksi massal ponsel yang dapat dilipat tersebut pada Mei. Proses manufaktur front-end untuk OLED yang dapat dilipat dikatakan sebagian besar mirip dengan OLED seluler konvensional. Namun, proses back-end melibatkan beberapa perbedaan.

Samsung Display kabarnya melakukan pekerjaan front-end di fasilitasnya di Asan, Korea Selatan, sementara proses back-end berlangsung di Bac Ninh, Vietnam. Setelah selesai di pabrik Vietnam, panel OLED yang dapat dilipat dilaporkan dikirim ke pabrik lokal Samsung Electronics.

Ponsel Lipat Tiga Samsung Mungkin Meluncur pada Q4

Ponsel lipat generasi ketujuh Samsung dikabarkan dijadwalkan untuk dirilis pada paruh kedua tahun ini. Lebih lanjut, laporan tersebut menyatakan bahwa perusahaan akan mengumumkan ponsel lipat tiga dan ponsel lipat murah sekitar kuartal keempat tahun ini. Galaxy Z Flip FE dan ponsel lipat tiga sebelumnya dikabarkan akan diluncurkan bersamaan dengan Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 pada Juli tahun ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/16/3167409//konsep_ponsel_lipat_tiga_samsung-0iMB_large.jpg
Ponsel Lipat Tiga Samsung Kemungkinan Diluncurkan Bulan Ini, Diproduksi Hanya 50 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/57/3159960//samsung_galaxy_z_fold7-F20c_large.jpg
Samsung Galaxy Z Fold7 Pecahkan Rekor Pre-Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/57/3154952//ilustrasi-p1V3_large.jpg
Presiden Samsung Konfirmasi Akan Luncurkan Ponsel Lipat Tiganya Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/57/3154303//samsung_galaxy_z_flip_7-2J70_large.jpg
Samsung Galaxy Z Flip 7 Resmi Meluncur, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/57/3154298//galaxy_z_fold_7-oJcP_large.jpg
Samsung Galaxy Z Fold 7 Meluncur dengan Desain Lebih Tipis dan Peningkatan Performa, Intip Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/57/3152968//samsung_s25_ultra-wdQh_large.jpg
Pengguna Samsung S25 Ultra Keluhkan Masalah Kamera Bergetar Setelah Pembaruan Perangkat Lunak
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement