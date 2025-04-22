Microsoft Luncurkan Copilot Vision untuk Semua Pengguna Web Browser Edge

JAKARTA - Microsoft mengumumkan peluncuran Copilot Vision untuk semua pengguna di web browser Microsoft Edge. Perusahaan pertama kali meluncurkan fitur kecerdasan buatan (AI) yang didukung oleh computer vision itu pada Desember 2024, dan sejauh ini, fitur tersebut baru tersedia untuk pelanggan Copilot Pro.

Kini Microsoft memperluas fitur AI tersebut ke semua pengguna peramban Edge. Dengan Copilot Vision, chatbot AI tersebut dapat melihat konten halaman web dan membantu pengguna menavigasi berbagai tugas.

Copilot Vision Tersedia Secara Gratis di Edge

Dalam sebuah posting di X, CEO Microsoft AI, Mustafa Suleyman, mengumumkan perluasan Copilot Vision untuk semua pengguna, baik pengguna Copilot berbayar maupun bukan.

“Fitur ini akan membantu Anda berpikir keras saat menjelajah daring. Tidak perlu lagi menjelaskan secara berlebihan, menyalin-menempel, atau kesulitan mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata,” kata Suleyman, sebagaimana dilansir Gadgets 360.

Apa Itu Copilot Vision?

Pada dasarnya, Copilot Vision adalah fitur visi komputer real time, mirip dengan kemampuan berbagi layar Gemini Live. Chatbot AI dapat melihat halaman web dan semua konten di browser Edge, dan memproses informasi tersebut serta perintah pengguna secara real time. Fitur ini mendukung mode suara, dan pengguna dapat berbicara apa yang mereka inginkan alih-alih mengetiknya.

Microsoft telah menjadikan Copilot Vision sebagai fitur opt-in, karena beberapa pengguna mungkin memiliki kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data mereka. Untuk mengaktifkannya, pengguna dapat membuka tautan ini di browser Edge dan mengikuti petunjuknya. Setelah diaktifkan, pengguna dapat mengetuk ikon mikrofon di bilah sisi Copilot untuk mengaktifkan mode Vision. Copilot Vision akan menampilkan bilah mengambang dengan kolom teks dan tombol mikrofon.